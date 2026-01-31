DE
Une deuxième personne est encore recherchée
Un mineur de 14 ans a été interpellé à Bulle après avoir pris la fuite au volant d'un véhicule

Un véhicule a pris la fuite à Bulle à la vue de la police cantonale fribourgeoise samedi matin. Le conducteur, un mineur de 14 ans, a été interpellé à La Tour-de-Trême et une seconde personne a pris la fuite.
Publié: 13:42 heures
|
Dernière mise à jour: 13:45 heures
Le véhicule a été immobilisé après un accident dans un giratoire.
Photo: keystone-sda.ch
ATS

Samedi vers 04h10, une patrouille de la police cantonale de Fribourg a tenté de contrôler un véhicule sur un parking à Bulle, a indiqué la police fribourgeoise dans un communiqué. A la vue des forces de l’ordre, le conducteur a pris la fuite en direction de Morlon puis de La Tour-de-Trême, commettant plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière.

Aucun blessé à déplorer

Le véhicule a finalement été immobilisé à La Tour-de-Trême après un accident dans un giratoire. Aucun blessé n’est à déplorer. Le conducteur, un mineur de 14 ans domicilié dans la région, a été interpellé.

Lors de son audition, le jeune conducteur a reconnu «avoir utilisé le véhicule de ses parents à leur insu et ne pas être titulaire d’un permis de conduire». Il sera dénoncé au Tribunal des mineurs.

Une deuxième personne se trouvait dans le véhicule et a pris la fuite à pied. «Elle n’a pour l’heure pas pu être interpellée», précise la police. Une enquête est en cours pour identifier et retrouver cette personne.

