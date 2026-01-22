La police cantonale vaudoise a découvert vendredi dernier deux sacs contenant 35 kilos de cannabis à côté d'une voiture abandonnée dans un jardin. Deux individus ont été interpellés dans la foulée.
La police a été informée vendredi peu avant midi qu’un véhicule était stationné avec le moteur allumé dans le jardin d’une maison à La Rippe, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Les gendarmes ont rejoint une patrouille de l’Office fédéral de la douane et des frontières déjà sur les lieux.
Chasse à l'homme
Les douaniers ont alors indiqué aux policiers que le conducteur avait pris la fuite peu avant, lors d’un contrôle à la douane de Crassier. Un dispositif de recherche a été mis en place. Un homme correspondant au signalement des douaniers a été aperçu un peu plus tard alors qu’il montait dans un véhicule.
A la sortie de Signy (VD), la voiture suspecte a été interceptée avec l'individu recherché bord. Il s'agit d'un Français de 21 ans, domicilié en France. Il a été interpellé tout comme le conducteur, un ressortissant afghan de 21 ans domicilié dans le canton de Vaud. Ce dernier affirme qu'il n'était pas au courant du transport de drogue.