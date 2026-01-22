DE
Délit de fuite
Une voiture et 35kg de cannabis gisaient dans le jardin d'un Vaudois

La police vaudoise a découvert 35 kg de cannabis près d'un véhicule abandonné à La Rippe. Deux hommes de 21 ans, qui avaient pris la fuite lors d'un contrôle à la douane de Crassier, ont été interpellés. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
1/2
La police a fait une surprenante découverte dans un jardin: une voiture allumée et de la drogue.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale vaudoise a découvert vendredi dernier deux sacs contenant 35 kilos de cannabis à côté d'une voiture abandonnée dans un jardin. Deux individus ont été interpellés dans la foulée.

La police a été informée vendredi peu avant midi qu’un véhicule était stationné avec le moteur allumé dans le jardin d’une maison à La Rippe, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Les gendarmes ont rejoint une patrouille de l’Office fédéral de la douane et des frontières déjà sur les lieux.

Chasse à l'homme

Les douaniers ont alors indiqué aux policiers que le conducteur avait pris la fuite peu avant, lors d’un contrôle à la douane de Crassier. Un dispositif de recherche a été mis en place. Un homme correspondant au signalement des douaniers a été aperçu un peu plus tard alors qu’il montait dans un véhicule.

A la sortie de Signy (VD), la voiture suspecte a été interceptée avec l'individu recherché bord. Il s'agit d'un Français de 21 ans, domicilié en France. Il a été interpellé tout comme le conducteur, un ressortissant afghan de 21 ans domicilié dans le canton de Vaud. Ce dernier affirme qu'il n'était pas au courant du transport de drogue.

