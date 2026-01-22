La police vaudoise a découvert 35 kg de cannabis près d'un véhicule abandonné à La Rippe. Deux hommes de 21 ans, qui avaient pris la fuite lors d'un contrôle à la douane de Crassier, ont été interpellés. Une enquête est en cours.

Une voiture et 35kg de cannabis gisaient dans le jardin d'un Vaudois

ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale vaudoise a découvert vendredi dernier deux sacs contenant 35 kilos de cannabis à côté d'une voiture abandonnée dans un jardin. Deux individus ont été interpellés dans la foulée.

La police a été informée vendredi peu avant midi qu’un véhicule était stationné avec le moteur allumé dans le jardin d’une maison à La Rippe, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Les gendarmes ont rejoint une patrouille de l’Office fédéral de la douane et des frontières déjà sur les lieux.

Chasse à l'homme

Les douaniers ont alors indiqué aux policiers que le conducteur avait pris la fuite peu avant, lors d’un contrôle à la douane de Crassier. Un dispositif de recherche a été mis en place. Un homme correspondant au signalement des douaniers a été aperçu un peu plus tard alors qu’il montait dans un véhicule.

A la sortie de Signy (VD), la voiture suspecte a été interceptée avec l'individu recherché bord. Il s'agit d'un Français de 21 ans, domicilié en France. Il a été interpellé tout comme le conducteur, un ressortissant afghan de 21 ans domicilié dans le canton de Vaud. Ce dernier affirme qu'il n'était pas au courant du transport de drogue.