Trois personnes comparaissent à Bienne pour homicide par négligence suite au décès d'une fillette de 8 ans dans une piscine en 2021. L'enseignante, le maître-nageur et sa supérieure sont mis en cause. Le procès de deux jours a débuté lundi, le verdict est attendu jeudi.

Trois accusés devant la justice après la noyade d'une fillette à Bienne

Le drame s'est déroulé le 16 septembre 2021 dans la piscine couverte du Palais des Congrès (archives). Photo: ANTHONY ANEX

ATS Agence télégraphique suisse

Quatre ans après le décès d'une fillette à la piscine du Palais des Congrès à Bienne, trois personnes répondent depuis lundi d'homicide par négligence devant le tribunal régional. La fillette de 8 ans avait été sortie inanimée du bassin et était décédée le lendemain.

L'enseignante de la fillette, le maître-nageur et sa supérieure hiérarchique doivent répondre d'homicide par négligence pour cet accident survenu le 16 septembre 2021. Le maître-nageur n'aurait pas disposé des qualifications suffisantes pour exercer la surveillance du bassin.

Deux jours de procès

L'enfant était à la piscine couverte du Palais des Congrès avec une classe d'école de Brügg, une commune voisine de Bienne. Pour une raison indéterminée, la fillette a été retrouvée inanimée au milieu du bassin.

Des mesures de réanimation lui ont été prodiguées. La fillette a ensuite été héliportée à l'hôpital où elle est décédée le lendemain. Le procès doit durer deux jours devant le Tribunal régional à Bienne. Le verdict est attendu jeudi.