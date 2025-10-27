DE
FR

Drame dans une piscine couverte
Trois accusés devant la justice après la noyade d'une fillette à Bienne

Trois personnes comparaissent à Bienne pour homicide par négligence suite au décès d'une fillette de 8 ans dans une piscine en 2021. L'enseignante, le maître-nageur et sa supérieure sont mis en cause. Le procès de deux jours a débuté lundi, le verdict est attendu jeudi.
Publié: 10:08 heures
Partager
Écouter
Le drame s'est déroulé le 16 septembre 2021 dans la piscine couverte du Palais des Congrès (archives).
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quatre ans après le décès d'une fillette à la piscine du Palais des Congrès à Bienne, trois personnes répondent depuis lundi d'homicide par négligence devant le tribunal régional. La fillette de 8 ans avait été sortie inanimée du bassin et était décédée le lendemain.

L'enseignante de la fillette, le maître-nageur et sa supérieure hiérarchique doivent répondre d'homicide par négligence pour cet accident survenu le 16 septembre 2021. Le maître-nageur n'aurait pas disposé des qualifications suffisantes pour exercer la surveillance du bassin.

Deux jours de procès

L'enfant était à la piscine couverte du Palais des Congrès avec une classe d'école de Brügg, une commune voisine de Bienne. Pour une raison indéterminée, la fillette a été retrouvée inanimée au milieu du bassin.

A lire aussi
Une femme meurt en nageant dans l'Aar à Soleure
Problème médical soupçonné
Une femme meurt en nageant dans l'Aar à Soleure
«La police a fait le tour des hôpitaux et des pédiatres de la région»
Reportage
Drame à La Chaux-de-Fonds
La police écume hôpitaux et pédiatres pour retrouver le garçon suspecté

Des mesures de réanimation lui ont été prodiguées. La fillette a ensuite été héliportée à l'hôpital où elle est décédée le lendemain. Le procès doit durer deux jours devant le Tribunal régional à Bienne. Le verdict est attendu jeudi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus