La BCN affirme avoir renforcé ses systèmes de contrôle depuis cette affaire. Photo: KEYSTONE

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Sa technique secrète? Rédiger de fausses demandes de renouvellement de cartes de débit, sous divers prétextes, au nom de ses clients. Une ex-employée de l'agence de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) de La Chaux-de-Fonds est reconnue coupable d’avoir détourné 80’000 francs en 2018 au détriment de trois personnes âgées, dévoile «24 heures» ce jeudi 19 juin.

Le tribunal l’a condamnée à 150 jours-amende avec sursis, assortis du remboursement intégral des sommes et d’une indemnité de 13'000 francs à la banque. Niant les faits reprochés, elle a décidé de faire appel.

La défense rejette les accusations

Les preuves directes manquent, mais l'accusation s’appuie sur plusieurs indices: similitudes d’écriture, usage particulier de la ponctuation dans les lettres, absence de retraits sur son compte durant la période des faits et découverte de grosses sommes en liquide chez elle.

La défense conteste les accusations, soulignant notamment que plusieurs employés partageaient les mêmes identifiants informatiques à l'époque, rendant difficile toute attribution certaine. L'avocat de la prévenue met aussi en cause la validité scientifique de certains éléments, comme une analyse graphologique qui affirme qu'elle est l'auteure de lettres falsifiées.

Depuis, la BCN assure avoir renforcé ses systèmes de contrôle. Une autre procédure est en cours contre un ancien cadre soupçonné d’avoir détourné plusieurs millions entre 2013 et 2021 via des opérations sur le marché des changes.