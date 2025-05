Une dame âgée a été victime d'une arnaque à la carte bancaire. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Marian Nadler

Mardi après-midi, peu avant 15 heures, une femme de 75 ans a appelé la police municipale de Winterthour (ZU). Elle a expliqué avoir reçu un appel suspect le matin même: une personne s'était présentée comme une collaboratrice de sa banque et a annoncé qu'un autre employé passerait plus tard chez elle pour récupérer sa carte bancaire. Une nouvelle carte lui serait alors envoyée dans les jours suivants. Durant l'appel, elle lui a aussi demandé son code PIN.

Un homme s'est effectivement présenté à l'heure indiquée au domicile de la femme et lui a pris sa carte bancaire, précise le communiqué de presse de la police. Et là, c'est la mauvaise surprise: peu après, plus de 4000 francs ont été retirés à un bancomat.

La police municipale de Winterthour a ouvert une enquête.

Pas un cas isolé

Ces derniers jours, des inconnus ont tenté d'escroquer leurs victimes, généralement âgées, avec le même mode opératoire. La police municipale de Winterthour met en garde contre ce type d'escroquerie et donne les conseils de sécurité suivants: