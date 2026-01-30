Les Brandons de Payerne dévoilent leur programme 2026, du 20 au 23 février, axé sur traditions et continuité. Le barbouillage des vitrines, polémique en 2025, est maintenu mais sous une forme repensée.

Les Brandons de Payerne misent sur la continuité, malgré les polémiques

Les Brandons de Payerne (VD) ont présenté vendredi à la presse leur programme 2026, placé sous le signe des traditions et de la continuité. Le barbouillage des vitrines, à l'origine d'une polémique l'an dernier, est maintenu mais «sous une forme différente».

Le comité a regretté que les slogans peints sur les vitrines l'an dernier aient été perçus comme offensants. Il annonce qu'une réflexion a été menée avec «des institutions de lutte contre les discriminations», sans préciser lesquelles, et publiera une charte pour rappeler à chacun les différentes sensibilités. Elle ne sera pas contraignante.

Côté programme, les Brandons placent leur édition 2026 (du 20 au 23 février) sous le mantra de la «continuité renouvelée», avec les traditionnels concerts de Guggenmusik, le cortège des enfants ou la bataille de confettis. Le comité a salué la venue du groupe S-Hoch3, référence dans le domaine. Il participera à la «Méga Battle des Guggen» le samedi soir, et jouera un morceau d'ensemble final composé spécialement pour les Brandons avec 110 musiciens.