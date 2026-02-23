DE
FR

Extension vers les marchés émergents
Pictet s'implante en Afrique avec l'ouverture d'un bureau à Johannesburg

Le groupe bancaire genevois Pictet va ouvrir un bureau de représentation en Afrique du Sud. Situé à Johannesburg, il s'agit de sa première implantation africaine.
Publié: 17:09 heures
La banque est également en discussion avec la FSCA (Financial Sector Conduct Authority) pour obtenir une licence en tant que fournisseur de services financiers.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe bancaire genevois Pictet va ouvrir un bureau de représentation en Afrique du Sud. Situé à Johannesburg, il s'agit de sa première implantation africaine.

«Pictet a récemment reçu l'autorisation d'ouvrir un bureau de représentation de la part de la Prudential Authority», l'autorité de régulation financière sud-africaine, a expliqué lundi une porte-parole à l'agence AWP, confirmant les informations du journal de Johannesburg BusinessDay.

Vers un marché émergent

La banque est également en discussion avec la FSCA (Financial Sector Conduct Authority) pour obtenir une licence en tant que fournisseur de services financiers.

Selon des médias locaux, cette annonce s'inscrit dans un mouvement global des banques privées vers les marchés émergents, avec un fort potentiel de croissance sur le continent africain.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus