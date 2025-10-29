Swiss supprime cinq destinations européennes depuis Genève

Swiss réduit ses vols court-courriers au départ de Genève dès l'été 2026, citant un manque de ressources. La compagnie supprime cinq destinations européennes, optimisant sa flotte entre Zurich et Genève.

Swiss réduit ses vols court-courriers au départ de Genève dès l'été 2026. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Swiss réduira le nombre de ses vols court-courriers au départ de Genève Aéroport dès l'été 2026. La compagnie aérienne évoque «un manque de ressources».

«Nous réduisons le nombre de destinations au départ de Genève, car nous devons optimiser l'utilisation de notre flotte entre Zurich et Genève en raison d'un manque de ressources», a expliqué mercredi à l'agence AWP un porte-parole de la compagnie aérienne. Cette réduction concerne cinq destinations: Berlin, Copenhague, Hambourg, Oslo et Munich, cette dernière étant désormais desservie par Lufthansa, la maison mère de Swiss.

Au total, le programme estival 2026 de Swiss comprendra 112 destinations au départ de Zurich et Genève. Depuis Zurich, les passagers pourront faire leur choix parmi 70 destinations européennes et 25 destinations intercontinentales. Depuis Genève, Swiss proposera 29 destinations court-courriers en plus de New York. Le programme d'été 2026 entrera en vigueur le 29 mars et s'étendra jusqu'au 24 octobre.