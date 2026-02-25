Mercredi après-midi, deux collisions sur l'A12 entre Châtel-St-Denis et Vaulruz ont fait trois blessés. La route a été fermée pendant quatre heures, mobilisant pompiers, ambulanciers et la police fribourgeoise.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux accidents se sont produits mercredi après-midi sur l'A12 entre Châtel-St-Denis (FR) et Vaulruz (FR). Trois personnes blessées ont été transportées à l'hôpital. Le tronçon a été fermé durant plusieurs heures pour l'intervention des secours.

Le premier accident a impliqué un camion qui a percuté une caravane tractée par un véhicule peu avant l’entrée de l’aire de repos «Joux-des-Ponts». Le conducteur du poids-lourd, âgé de 47 ans, a été blessé et transporté à l’hôpital par ambulance. Celui de la caravane, 56 ans, n’a pas été blessé, a indiqué la police fribourgeoise dans un communiqué.

Autoroute complètement fermée

Peu après, sur le même tronçon dont la circulation était ralentie, un second accident s’est produit à la hauteur de la Verrerie. Selon les premières constatations, un conducteur de 20 ans, au volant d’un véhicule avec remorque, est entré en collision avec deux véhicules qui le précédaient. L'homme ainsi qu'un autre conducteur de 26 ans ont été blessés et hospitalisés. Le troisième conducteur, 60 ans, s'en est sorti indemne.

A la suite de ce second accident, l’A12 entre Châtel-St-Denis et Vaulruz a été complètement fermée à la circulation. La fermeture a duré quatre heures et une déviation a été mise en place. Plusieurs spécialistes de la Police cantonale ainsi que des ambulanciers, les pompiers du Bataillon Sud et le service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier (SIERA) sont intervenus.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes des accidents.

Journée noire sur les autoroutes romandes

L'autoroute A9 a été fermée mercredi après-midi entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) en direction du Valais en raison d'un accident de la circulation. Un poids lourd est impliqué, son conducteur est légèrement blessé. Les opérations de nettoyage et de sécurisation vont encore durer plusieurs heures. L'incident nécessite de déployer d'importants moyens pour le dépannage du véhicule, a indiqué la police cantonale, contactée par Keystone-ATS. L'autoroute a été fermée et une déviation a donc été mise en place dès 13h00 environ.

L'accident s'est déroulé peu avant midi sur le territoire communal de Bex. Le poids lourd est le seul véhicule impliqué.«Il faut désormais vider le véhicule de son carburant, du gaz naturel liquéfié, avant de le déplacer. Dans ce processus, nous devons veiller à éviter une étincelle qui pourrait provoquer une explosion», a expliqué la porte-parole de la police vaudoise Olivia Cutruzzolà à Keystone-ATS. Les opérations devraient se prolonger tard dans la nuit.