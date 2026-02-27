Eric Lecluyse quitte son poste de rédacteur en chef de «24 heures» fin mars, après seulement un an. Son adjointe Virginie Lenk assurera l'intérim, tandis que Tamedia ne précise pas les raisons de ce départ.

Du changement à la rédaction en chef de «24 heures»

ATS Agence télégraphique suisse

Eric Lecluyse ne sera plus rédacteur en chef de 24 heures et quittera le groupe Tamedia à la fin mars. Il sera remplacé de manière intérimaire par son adjointe actuelle, Virginie Lenk.

Dans un communiqué diffusé vendredi, Tamedia ne dévoile pas les raisons précises du départ d'Eric Lecluyse, qui survient un peu plus d'une année après son entrée en fonction au sein du quotidien vaudois.

Contacté par Keystone-ATS, l'éditeur zurichois indique que la séparation se fait «d'un commun accord» et que des discussions ont abouti à la conclusion qu'un «changement de direction était nécessaire pour la prochaine phase de 24 heures.» Ancien rédacteur en chef également d'Arcinfo entre 2017 et 2024, Eric Lecluyse était arrivé en décembre 2024 chez 24 heures, où il avait succédé à Claude Ansermoz.

Poste pas repourvu dans l'immédiat

Tamedia dit remercier Eric Lecluyse «pour son investissement, son leadership et sa contribution déterminante au développement de la marque.» Le groupe ajoute que le poste de rédacteur en chef ne sera pas repourvu dans l'immédiat, «en raison des projets de transformation en cours».

Solution intérimaire

En attendant, c'est Virginie Lenk, rédactrice en cheffe adjointe depuis 2025, qui reprend les commandes. Journaliste à la rubrique internationale de 24 heures depuis 2019, elle a aussi travaillé à la RTS et pour l'agence Keystone-ATS. «Virginie Lenk connaît parfaitement l'organisation, la marque et le marché, et incarne la continuité, la stabilité et l'exigence éditoriale», poursuit le communiqué.

Tamedia rappelle que la direction éditoriale comprend également Sophie Davaris, rédactrice en chef de la Tribune de Genève, et Patrick Monay, rédacteur en chef du Matin Dimanche.