Le test FIT se fait chez soi en cinq minutes, pour moins de cinq francs et ne nécessite qu'un prélèvement d'une petite quantité de selles. Photo: IMAGO/Panthermedia

ATS Agence télégraphique suisse

En mars, Unisanté encourage le dépistage du cancer colorectal à domicile. Le centre universitaire lausannois publie également des capsules vidéo informatives dans le but d’améliorer la participation de la population au programme de dépistage cantonal vaudois. L'Hôpital du Valais met lui aussi en lumière l’importance du diagnostic précoce: en Suisse, chaque année, 4500 nouveaux cas sont diagnostiqués et 1600 personnes en décèdent.

Sur mandat de l’Etat de Vaud, Unisanté organise depuis 2015 les programmes vaudois de dépistage pour lutter contre le cancer du côlon et le cancer du sein. Dès 50 ans et jusqu’à 69 ans, toutes les personnes habitant dans le canton, femmes et hommes, reçoivent un courrier postal d’invitation pour se faire dépister du cancer du côlon.

Durant le mois de mars, cinq capsules vidéo, diffusées sur les réseaux sociaux, répondront à des questions fréquemment posées par la population, notamment sur le dépistage. Unisanté rappelle que deux méthodes existent: le test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles (FIT) et la coloscopie. Ces tests sont pris en charge à 90% par l’assurance-maladie de base, sans avoir à payer la franchise.

Pharmaciens engagés

Le test FIT se fait chez soi en cinq minutes et pour moins de cinq francs seulement. Il ne nécessite qu'un prélèvement d'une très petite quantité de selles: c'est simple, sans risque, fiable et rapide à faire. Pour ces raisons, il est fortement recommandé comme premier examen, relève Unisanté, qui rappelle que le test FIT doit se faire tous les deux ans et l’examen par coloscopie tous les dix ans.

Sur présentation du courrier d’invitation et après un entretien, un kit complet est fourni dans tout le canton de Vaud auprès de médecins et de pharmacies agréés. Une campagne d’information et de prévention est également en cours dans plus de 220 pharmacies vaudoises.

Prévention à l'hôpital du Valais

L'Hôpital du Valais romand et son Service de chirurgie générale du Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) mettent eux aussi en lumière l’importance du diagnostic précoce. Durant tout le mois de mars, deux fois par semaine, de 13h00 à 16h00, des spécialistes seront présents à côté de la réception de l’hôpital de Sion pour répondre aux questions et sensibiliser la population à l’importance du dépistage. Le public pourra notamment découvrir le fonctionnement du kit de dépistage.

Le cancer du côlon est une tumeur maligne qui se développe sur la paroi du gros intestin. La campagne internationale de sensibilisation «Mars bleu», caractérisée par un ruban bleu, rappelle que le dépistage permet de trouver des lésions pouvant devenir cancéreuses ou un éventuel cancer avant qu’il ne soit trop développé. Nonante personnes sur cent guérissent quand le cancer est trouvé tôt, à un stade localisé.