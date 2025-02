La consommation d'antalgiques opioïdes inquiète: Vaud et Fribourg agissent

Face à l'augmentation de la consommation d'opioïdes, Unisanté initie une intervention de prévention dans les pharmacies vaudoises et fribourgeoises. L'objectif est d'informer 10'000 patients sur les risques et effets indésirables de ces médicaments.

Unisanté à Lausanne lance une campagne de sensibilisation face à l’augmentation de la consommation d’antalgiques opioïdes. Le projet mené dans les cantons de Vaud et de Fribourg vise à améliorer la sécurité des traitements et à renforcer le rôle de prévention des pharmacies.

Un usage (inadéquat) en hausse

La douleur est une plainte fréquente qui affecte près d’un tiers de la population de manière chronique. Les opioïdes sont des médicaments couramment utilisés pour la traiter, parmi lesquels le tramadol, la morphine, l’oxycodone et le fentanyl, rappelle Unisanté lundi dans un communiqué.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) classe les antalgiques en trois catégories: les non-opioïdes (par exemple le paracétamol), les opioïdes faibles (p. ex. le tramadol) et les opioïdes forts (p. ex. la morphine). Une augmentation générale importante de leur consommation est observée depuis 20 ans. Elle est peut-être due à une meilleure prise en charge de la douleur, mais aussi à une possible banalisation de ces substances.

Un usage inapproprié peut conduire à une dépendance et à des problèmes de santé. L’augmentation des appels téléphoniques aux centres d’intoxication en Suisse, à la suite de surdoses de ces antidouleurs, démontre que l’usage inadéquat, qu’il soit volontaire ou involontaire, est en hausse, relève Unisanté.

Flyer d'information

Le projet «DépendAntalgie» vise à prévenir cet usage inapproprié des antalgiques opioïdes en soutenant une utilisation conforme à la prescription médicale. Durant toute l’année 2025, une intervention de prévention est menée dans des pharmacies vaudoises et fribourgeoises. Elle vise à atteindre 10'000 personnes recevant ces médicaments pour la première fois ou déjà sous traitement chronique, au travers de la remise d’un flyer d’information.

Outre différents documents en ligne, une formation est à disposition des officines participantes. Des cabinets médicaux peuvent aussi collaborer à ce projet.

Connaître les effets indésirables

Les patients sont sensibilisés à la sécurité des traitements et à leurs effets indésirables, comme la dépression respiratoire, la confusion, ainsi que sur les potentiels effets sédatifs renforcés par l’alcool et d’autres médicaments. Les risques de dépendance à ces antalgiques opioïdes sont également indiqués sur les flyers distribués par des professionnelles et professionnels de la santé.

Le projet est conduit par Unisanté et soutenu par Promotion santé suisse, la Direction générale de la santé de l’Etat de Vaud et la Direction de la santé et des affaires sociales de l’Etat de Fribourg.