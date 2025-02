Les costumes de carnaval, un danger caché pour vos enfants

Certains costumes pour enfants sont hautement inflammables, alertent les autorités. Deux modèles ont déjà été retirés du marché. Photo: keystone-sda.ch

La prudence est de mise lors de l'achat de costumes de carnaval pour les enfants. Cinq cantons alémaniques mettent en garde: certains modèles sont facilement inflammables. Les autorités ont retiré du marché deux sortes de costumes.

Deux costumes en mousse se sont révélés particulièrement dangereux, annoncent vendredi les cantons d'Argovie, Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Soleure. Il s'agit du chapeau du costume «Magicien» de la société «Flying Tiger Copenhagen» et du costume «Frites - French Fries» de l'entreprise Gifiswitz.

Non-respect des normes

L'office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires de Bâle-Campagne a examiné au total 31 costumes de 16 importateurs et magasins de jouets du nord-ouest de la Suisse. Les critères examinés étaient l'inflammabilité, l'étiquetage et la documentation technique, précise l'office.

Au total, 18 costumes (58%) ne répondaient pas aux critères exigés. Six échantillons présentaient des risques d'inflammabilité. Pour 12 échantillons, l'office a constaté des défauts dans l'étiquetage et la documentation technique.

Les importateurs doivent clarifier la cause des défauts et prendre les mesures appropriées. Selon le rapport de l'office, la plupart des costumes sur le marché sont fabriqués en Chine. Il y a «trop de costumes peu sûrs» sur le marché suisse, écrit encore l'office.