Le Valais se prépare pour six jours de carnaval

Le carnaval valaisan débute jeudi soir avec des festivités sur six jours dans plusieurs villes et villages. Martigny, Monthey et Sion proposent des programmes riches, incluant cortèges, remises de clés et événements uniques.

Dès jeudi, le Valais accueille six jours de carnaval. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'édition 2025 du carnaval démarre jeudi soir en Valais. Martigny (au Bourg), Monthey et Sion proposent des festivités sur six jours, soit jusqu'au Mardi gras. La fête se déroulera également dans de nombreux villages, de Saint-Gingolph à Gletsch.

Comme de coutume, le temps du carnaval, les clés de la Ville de Sion seront remises au prince ou à la princesse de carnaval. La passation symbolique aura lieu jeudi soir. Le cortège du samedi après-midi sera le point d'orgue de cette 50e édition.

Un été gorgé de soleil

A Monthey, pas de remise des clés par le président de la ville. Le rendez-vous chablaisien sera cependant le théâtre d'un rendez-vous unique sur la planète carnaval: le 8e championnat du monde du lancer de confettis, samedi soir. Le grand cortège du dimanche devrait, comme chaque année, attirer la grande foule.

A Martigny, on brulera également le Bonhomme hiver, mardi soir 4 mars. Un présage ou non d'un été gorgé de soleil, selon le temps qu'il faudra pour que la tête du géant explose.

Déguisement(s) obligatoire(s)

Pour être réellement dans l'ambiance de la fête, les vrais carnavaleux ont prévu plusieurs tenues en lien avec le thème choisi par les organisateurs locaux. Parmi ceux-ci on citera cette année: célébrité à Sion, crimes au coeur du Bourg à Martigny, clubbing à Monthey ou Galact'hic à Saint-Maurice. A Miège, le carnaval sera «Mang'attitude».

Les festivités battront également leur plein dans la partie germanophone du canton. Le centre de Brigue se transformera en un lieu festif appelé la casbah. Le grand cortège du Haut-Valais se tiendra, lui, à Naters. Il s'agit d'un tournus entre Brigue, Glis et donc Naters. Une tradition qui remonte à 1973.

Evolène et ses empaillés

Les Tschäggättä sillonneront, eux, les villages du Lötschental avec leurs énormes têtes de monstre. Des empaillés, on en retrouvera également dans le Val d'Hérens, plus particulièrement à Evolène.

Les empaillés sont les personnages les plus impressionnants et les plus emblématiques du carnaval d'Evolène. On ne peut les voir que le dimanche de carnaval. Enveloppés dans leurs sacs de jute remplis de 30 kilos de paille, ils effraient les passants par leur imposante masse, leur démarche et le masque sculpté à la main.