Le cliché de cette star incognito dans un festival devient viral

L'icône de la musique latine Shakira s'est glissée incognito samedi avec ses deux enfants au milieu des festivaliers du carnaval de Barranquilla, sa ville natale en Colombie, dissimulée sous un masque coloré et un déguisement de squelette fluorescent. Depuis, les vidéos de la star inondent les réseaux sociaux.

Sur un cliché devenu viral, la chanteuse est assise sur un trottoir, portant le masque de la marimonda, un personnage burlesque aux traits d'éléphant et de primate. L'endroit exact de la photo a été baptisé sur Google Maps «trottoir de Shakira» et plusieurs habitants de Barranquilla ont publié des commentaires et leur photo au même endroit, portant un masque de marimonda et prenant la même pose que l'artiste.

«Oh, mon Dieu! Vous ne savez pas à quel point j'aime ce trottoir», a réagi Shakira sur le réseau X. Le carnaval de Barranquilla rassemble près de deux millions de personnes et fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, selon l'Unesco.

Le «secret le mieux gardé» du carnaval

Shakira «est arrivée seule en marchant avec sa famille, elle s'est assise sur le trottoir, (...) elle était heureuse, elle en a profité avec ses enfants», a déclaré Rochy Martinez, membre de Palo e' Muerte, la troupe dont faisait partie la star. C'était «le secret le mieux gardé» du carnaval, a commenté dans un post sur X l'organisation de l'événement. Gonzalo Guarin, directeur de Palo e' Muerte, a révélé qu'un ami commun leur avait dit que la chanteuse voulait se joindre au défilé.

La star colombienne se trouvait dans la ville à l'occasion des deux premiers concerts colombiens de sa tournée «Las mujeres ya no lloran» («Les femmes ne pleurent plus»), dont l'album a été récemment récompensé d'un Grammy du meilleur album de pop latine. Elle se produira ensuite dans la capitale Bogota les 26 et 27 février.

Pour sa première tournée mondiale en sept ans, lancée à Rio de Janeiro le 11 février, Shakira se rendra ensuite au Chili, en Argentine, au Mexique et en République dominicaine, puis aux Etats-Unis et au Canada, pour un total de 50 concerts d'ici fin juin. Avec plus de 90 millions d'albums vendus, Shakira est l'une des figures les plus influentes de la musique latine dans le monde.