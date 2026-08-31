Beat Jans a rencontré à Chiasso le ministre allemand de l’intérieur Alexander Dobrindt. Ils y ont visité le centre douanier local dans l’idée de créer un tel centre à Bâle pour renforcer la coopération entre les deux pays en matière de police et migration.
Lors d’un point de presse organisé lundi à l’issue de leur visite de travail, le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) a d’abord tenu à exprimer sa consternation et celle du Conseil fédéral pour la tragique fusillade qui a fait une victime et cinq blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Aarau. Il a souligné à ce propos que la lutte contre la criminalité transfrontalière est plus actuelle que jamais et doit être urgemment renforcée.
Renforcer la collaboration avec l’Allemagne
A Chiasso (TI), les deux ministres ont visité le Centre de coopération policière et douanière (CCPD). Beat Jans a expliqué que la venue de son homologue allemand au Tessin a pour but de renforcer la collaboration avec l’Allemagne.
Alexander Dobrindt lui a fait écho. «Notre coopération contre la criminalité transfrontalière et la migration illégale doit être améliorée et nous allons poursuivre nos efforts dans ce sens», a-t-il souligné. L’ouverture d’un CCPD à Bâle est envisagée dans les mois à venir, ont indiqué les deux ministres.