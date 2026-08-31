Le ministre allemand de l’intérieur s'est rendu lundi à Chiasso pour y rencontrer le chef du Département fédéral de justice et police. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération entre les deux pays en matière de police et migration.

ATS Agence télégraphique suisse

Beat Jans a rencontré à Chiasso le ministre allemand de l’intérieur Alexander Dobrindt. Ils y ont visité le centre douanier local dans l’idée de créer un tel centre à Bâle pour renforcer la coopération entre les deux pays en matière de police et migration.

Lors d’un point de presse organisé lundi à l’issue de leur visite de travail, le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) a d’abord tenu à exprimer sa consternation et celle du Conseil fédéral pour la tragique fusillade qui a fait une victime et cinq blessés dans la nuit de samedi à dimanche à Aarau. Il a souligné à ce propos que la lutte contre la criminalité transfrontalière est plus actuelle que jamais et doit être urgemment renforcée.

Renforcer la collaboration avec l’Allemagne

A Chiasso (TI), les deux ministres ont visité le Centre de coopération policière et douanière (CCPD). Beat Jans a expliqué que la venue de son homologue allemand au Tessin a pour but de renforcer la collaboration avec l’Allemagne.

Alexander Dobrindt lui a fait écho. «Notre coopération contre la criminalité transfrontalière et la migration illégale doit être améliorée et nous allons poursuivre nos efforts dans ce sens», a-t-il souligné. L’ouverture d’un CCPD à Bâle est envisagée dans les mois à venir, ont indiqué les deux ministres.