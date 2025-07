La SSR réduit le nombre de ses sites à Berne

Restructuration et économies

Dans le cadre de sa restructuration et de ses mesures d'économies, la SSR abandonne son siège principal à Berne. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Dans le cadre de sa restructuration, la SSR abandonne son siège principal de la Giacomettistrasse à Berne. Elle rejoindra courant 2026 le bâtiment du studio radio de Berne, à la Schwarztorstrasse. Elle avait déjà vendu en 2012 l'immeuble SSR situé à proximité de l'autoroute et en était devenue la locataire.

Ce changement s'inscrit dans le cadre des mesures d'économies. La porte-parole de la SSR, Gianna Blum, a confirmé mardi une information des journaux Tamedia en ligne. Outre la direction générale, toutes les parties de l'entreprise situées jusqu'à présent à la Giacomettistrasse déménagent à la Schwarztorstrasse.

Mesures d'économies

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) y possède les studios de la rédaction nationale et internationale ainsi que d'autres départements de la rédaction. Un autre site à Berne se trouve dans le centre de presse du Palais fédéral, avec des studios de télévision et de radio.

Ramener de trois à deux le nombre de ses sites à Berne permettra à la SSR de réduire durablement ses coûts structurels. La SSR doit économiser environ 270 millions de francs d'ici 2029. Selon ses indications, cela correspond à 17% du budget.

Comme les économies ne suffisent pas, elle procède également à une restructuration complète de l'entreprise. La raison de ces mesures est la baisse de la redevance radio et télévision de 335 millions à 300 millions de francs par an, décidée par le Conseil fédéral. Le Conseil national a rejeté l'initiative lancée par les milieux de l'UDC visant à réduire la redevance à 200 francs par an.