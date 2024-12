Le Conseil d'Etat valaisan propose 4,4 millions pour Crans-Montana

Le Conseil d'Etat valaisan approuve un projet de 4,4 millions de francs pour rénover les installations sportives à Crans-Montana. Cette décision vise à préparer la station pour les Championnats du monde de ski alpin 2027 et d'autres événements internationaux.

La rénovation prévue doit permettre d’utiliser le stade d’arrivée des Barzettes pour les étapes annuelles de Coupe du monde de ski alpin, ainsi que pour les Championnats du monde agendés en 2027. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d’Etat valaisan a adopté un projet de décision visant à subventionner à hauteur de 4,4 millions la rénovation des installations sportives à l’aire d’arrivée des Barzettes à Crans-Montana. Objectif: répondre aux exigences engendrées par l’organisation de manifestations sportives internationales, comme les Championnats du monde de ski alpin 2027. Le projet sera soumis au Grand Conseil en février prochain.

Un projet à 14,7 millions

Selon la loi valaisanne sur le sport, ces installations, considérées comme d’importance cantonale, peuvent faire l’objet d’une subvention étatique jusqu’à 30% au maximum des coûts totaux admis. Cela répond aux besoins pour des compétitions internationales, écrit le Conseil d'Etat dans son communiqué publié lundi.

Les coûts sont liés à la pratique de l’activité sportive, aux gradins et aux sièges spectateurs, ainsi qu’aux emplacements de travail des médias. Le montant de l’investissement atteint 14,7 millions de francs. Le subventionnement étatique montera au maximum à 4,4 millions de francs.

L’Association des communes de Crans-Montana (ACCM) a coordonné le projet avec la Fédération internationale de ski (FIS) et les organisateurs de courses de ski. La rénovation prévue doit permettre d’utiliser le stade d’arrivée des Barzettes à long terme pour les étapes annuelles de Coupe du monde de ski alpin hommes et/ou femmes, ainsi que pour les Championnats du monde agendés en 2027.

Adaptabilité en fonction des besoins

Il est notamment prévu de modifier la structure interne du bâtiment existant dévolu au travail des médias et du chronométrage. Le projet propose de grands espaces «cloisonnables» afin de garantir une adaptabilité en fonction des différents besoins des utilisateurs. La construction d’un nouveau sous-sol permettra de stocker l’ensemble du matériel nécessaire à la préparation des pistes et d’accueillir les cars nécessaires à la production TV.

En marge des événements internationaux, le bâtiment pourra accueillir les jeunes des équipes de ski alpin régionales, nationales et élites lors de compétitions et entraînements, hiver comme été. De plus, toutes les formations en relation avec les sports d’hiver, à l’instar des cours Jeunesse+Sport, pourront se dérouler dans cette infrastructure, tout comme d’autres événements, par exemple culturels.