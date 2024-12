1/6 Pirmin Zurbriggen est au départ de la descente rénovée du Gornergrat. Photo: Gabriel Perren

Marcel W. Perren

Après Marcel Hirscher, Lucas Pinheiro Braathen et Lindsey Vonn, c'est au tour du sportif haut-valaisan du siècle, Pirmin Zurbriggen, d'effectuer son retour dans le monde du ski! Logiquement, la légende de 61 ans ne chaussera plus les longues lattes de descente. Mais le coureur le plus titré de l'histoire de Swiss-Ski agira en tant que conseiller du comité d'organisation de la Coupe du monde Zermatt-Cervinia.

Après que la descente des deux pays sur la Gran Becca a été supprimée du calendrier de la Coupe du monde malgré un contrat valable cinq ans, les Haut-Valaisans présentent à la Fédération internationale de ski une alternative spectaculaire et chargée d'histoire avec la descente du Gornergrat. Jusqu'en 1967, la course du Gornergrat était un passage obligé du calendrier international. Le parcours était alors long de six kilomètres et le spécialiste vaudois de la vitesse Jean-Daniel Dätwyler (médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1968) a mis six minutes et dix secondes pour battre le record du parcours il y a 57 ans.

Voici à quoi devrait ressembler le tracé de la descente du Gornergrat.

Depuis, le champion olympique Bernhard Russi, qui s'est également fait une grande renommée en tant que constructeur de pistes après sa glorieuse carrière de descendeur, a conçu pour les Zermattois un nouveau parcours. Les deux tiers supérieurs sont nouveaux, le dernier tiers correspond à l'ancien tracé. «La nouvelle variante de la descente du Gornergrat est maintenant plus courte d'environ 3000 mètres. Mais je veux maintenant vous prouver que la piste n'a rien perdu de son attractivité, bien au contraire», déclare Pirmin Zurbriggen en souriant, avant de partir avec l'équipe de Blick pour une visite du parcours.

La pente raide est trois fois plus longue que sur la Streif

A 2850 mètres d'altitude, où la vue sur le Cervin est digne d'une carte postale, le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde s'arrête pour la première fois. «C'est ici qu'est prévue la zone de départ. A cet endroit, en plus de la vue de rêve, il y a beaucoup de place pour garantir aux athlètes, aux accompagnateurs et aux bénévoles une infrastructure optimale».

Après le départ, les skieurs entament une partie de glisse jusqu'à ce qu'ils soient vraiment mis à l'épreuve après une vingtaine de secondes de descente. «Après l'entrée dans la pente raide, il y a six virages qui deviennent de plus en plus difficiles», explique Pirmin Zurbriggen. Comme ce passage époustouflant est tout aussi raide, mais trois fois plus long, que le fameux et mythique passage de la Streif de Kitzbühel, les profanes se demandent si ce n'est pas trop dangereux. Le champion olympique de descente de 1988 secoue la tête: «Lorsque les meilleurs descendeurs du monde sont au départ, il faut leur offrir quelque chose de spécial, ils veulent être vraiment sollicités. De plus, le rythme peut être dosé avec une bonne mise en place du parcours».

«Ces images vont faire le tour du monde!»

Mais la plus grande surprise de cette descente du Gornergrat intervient juste après la pente raide: alors que les descendeurs du Lauberhorn passent à travers le tunnel ferroviaire, Marco Odermatt et les autres skieurs devront sauter par-dessus la galerie du Gornergratbahn à Zermatt! «Nous verrons à cet endroit des sauts qui pourront aller jusqu'à 100 mètres», estime Pirmin Zurbriggen, qui a franchi une seule fois la barre des 100 mètres dans sa glorieuse carrière de descendeur: «C'était en décembre 1986, lors de l'entraînement de descente à Val d'Isère, lorsque j'ai sauté loin dans la surface dans la Bosse à Collombin, où l'atterrissage m'a brutalement plié en deux. Cela n'arrivera pas en sautant par-dessus la galerie. Ici, les coureurs vont atterrir dans la partie raide».

Le quadruple champion du monde mentionne l'énorme potentiel marketing de ce saut en galerie. «Les caméras de télévision peuvent être installées ici exactement de telle sorte qu'en plus des sauts spectaculaires des coureurs, on puisse voir en même temps le Cervin. Ces images feront le tour du monde, elles seraient la meilleure publicité pour notre sport».

La dernière section nécessite une mise au point

Le méga-saut est suivi d'un court tronçon plat. Puis la pente redevient raide avec des passages très exigeants sur le plan technique, jusqu'à ce que les coureurs atteignent l'ancien parcours du Gornergrat Derby. Le dernier tiers, jusqu'à l'arrivée, a encore besoin d'être peaufiné. Les virages longs et rapides conviennent à merveille, mais l'un ou l'autre endroit est trop étroit. «Nous devrons certainement encore procéder à des ajustements à ce niveau», est conscient Pirmin Zurbriggen. «Mais ce sont des choses que nous maîtriserons sans problème».

L'arrivée se situe à Schweigmatten-Furi, à 1860 mètres d'altitude. Pirmin Zurbriggen, qui a remporté quarante victoires individuelles en Coupe du monde entre 1982 et 1990, tient des propos particuliers après cette visite du parcours: «Dans le calendrier actuel de la Coupe du monde, il n'y a pas de descente qui comporte plus de diversité que la piste du Gornergrat. On peut la comparer à l'exigeante Streif de Kitzbühel. Ou à la descente du Lauberhorn, qui représente quelque chose de grandiose avec sa longueur, le Hundschopf et le Brüggli-S si difficile techniquement. Mais sur la descente du Gornergrat, l'athlète particulièrement courageux y trouve son compte, tout comme le technicien génial et le glisseur doué. Et c'est pourquoi, en tant que coureur, j'aurais souhaité que cette piste figure au calendrier de la Coupe du monde».

On ne sait pas encore si et quand des courses de Coupe du monde seront organisées sur le Gornergrat, où le spectacle et la tradition sont mis en valeur. Une décision préliminaire devrait être prise en janvier, lorsque les pontes de la FIS effectueront une nouvelle inspection à Zermatt.