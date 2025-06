Le conseiller fédéral Martin Pfister se dit impressionné par la dynamique actuelle de l’Union européenne en matière de politique d’armement. Le ministre de la Défense a rencontré mardi et mercredi des représentants de l’UE et de l’OTAN à Bruxelles.

Le ministre de la défense Martin Pfister s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer des représentants de l'UE et de l'OTAN (archives). Photo: TIL BUERGY

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Martin Pfister est impressionné par la dynamique européenne en matière de politique d'armement. Le ministre de la défense a rencontré mardi et mercredi des représentants de l'UE et de l'OTAN à Bruxelles. En matière de politique de défense et de sécurité, la Suisse doit se coordonner avec ses voisins, a déclaré Martin Pfister mercredi devant les médias à Bruxelles. Des collaborations doivent être examinées dans le respect de la neutralité.

Martin Pfister a notamment rencontré la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, le commissaire européen à la défense Andrius Kubilius ainsi que des hauts représentants de l'OTAN. Il a pris connaissance des programmes d'armement de l'UE ainsi que de leurs mécanismes de financement.

Le ministre de la défense a participé mardi et mercredi à Bruxelles à un sommet européen sur la défense et la sécurité. Il était accompagné de Markus Mäder, secrétaire d'État à la politique de sécurité.