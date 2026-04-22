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Remplacé par Martin Pfister
Albert Rösti doit être opéré d'urgence du dos

Albert Rösti subira une opération «urgente» du dos la semaine prochaine. Le conseiller fédéral travaillera à domicile et de manière restreinte pendant sa convalescence. Martin Pfister assurera sa suppléance.
Publié: il y a 31 minutes
Albert Rösti doit subir une opération urgente du dos la semaine prochaine.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Albert Rösti doit subir une opération «urgente» du dos la semaine prochaine. Il exercera ses tâches à domicile et de manière restreinte les semaines suivantes. Sa suppléance sera assurée par le conseiller fédéral Martin Pfister.

Albert Rösti continuera de participer aux séances du Conseil fédéral, dans un premier temps virtuellement, a indiqué mercredi le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication dans un communiqué. Ses apparitions publiques, ses voyages et ses rendez-vous prévus durant la période de convalescence sont annulés ou reportés.

«L'intervention est urgente», a déclaré Albert Rösti, cité dans le communiqué. «Elle a été planifiée sans délai afin que je puisse de nouveau m'investir pleinement pour mon département et pour la Suisse.»

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