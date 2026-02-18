DE
Réduire la charge administrative
Le Conseil fédéral fixe les axes de la politique agricole 2030+

Le Conseil fédéral dévoile les grandes lignes de la Politique agricole 2030+. Sécurité alimentaire renforcée, moins de bureaucratie pour les agriculteurs et paiements directs liés aux résultats. Consultation prévue d'ici le troisième trimestre.
Publié: il y a 26 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes de la future Politique agricole en vigueur à partir de 2030 (PA30+), dont l'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire du pays. Pour ce faire, il a prévu des mesures réparties en quatre domaines.

Il s'agira notamment de réduire la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs et d'étendre leur liberté d'action. A l'avenir, les paiements directs dépendront davantage de résultats concrets, explique le Conseil fédéral mercredi dans un communiqué. La numérisation devra être facilitée.

Consultation d'ici le troisième trimestre

Il s'agira également de renforcer la position des exploitations agricoles sur les marchés. A cet égard, la hausse du prix du lait voulue par le Parlement dynamisera la création de valeur dans l'agriculture, note le gouvernement.

L'utilisation efficiente des ressources doit être promue et le développement durable des filières de l'agroalimentaire favorisé. Un projet détaillé sera élaboré et mis en consultation d'ici le troisième trimestre.

