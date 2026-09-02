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«Un volcan plein de vie»
La mère de Maria, victime d'Aarau, lui écrit une lettre d'adieu émouvante

Maria n’avait que 22 ans lorsqu’elle a été mortellement blessée lors d’une rave à Aarau. Mardi, sa mère s’est rendue en Suisse pour identifier sa fille avant de lui adresser une bouleversante lettre d’adieu.
Publié: il y a 21 minutes
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Maria a été mortellement blessée dimanche matin à Aarau, lorsque des coups de feu ont retenti lors d'une rave.
Photo: DR
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Angela Rosser

Maria est partie d'Italie pour se construire une nouvelle vie en Suisse. Cette jeune Italienne de 22 ans s'était fait des amis et travaillait pour le canton d'Argovie. Samedi encore, elle avait téléphoné à sa mère. «Je suis heureuse, j'ai l'impression de renaître», lui a-t-elle confié d'après les médias italiens.

Le soir même, elle est décédée, touchée par des tirs mortels lors de la rave d'Aarau. Sa mère s'est rendue en Suisse, à l'hôpital d'Argovie, pour identifier son corps. En deuil, elle a adressé une lettre d'au revoir à sa fille. 

«Je t'écris ces mots le cœur brisé»

«Tu étais belle. Froide, mais incroyablement belle, exactement comme je t’ai toujours vue», écrit-elle dans cette lettre d’adieu émouvante, que l'«Aargauer Zeitung» a pu consulter. «Je t'écris ces mots le cœur brisé, un cœur qui est brisé à jamais depuis que le sol s'est effondré sous mes pieds.»

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Maria n'est pas passée par un long fleuve tranquille. La séparation de ses parents et d’autres épreuves ne lui ont pas facilité la vie, comme ont mis en lumière divers médias. Mais malgré tout, elle débordait de joie. «Tu débordais de joie, tu étais un volcan plein de vie», poursuit sa maman.

Des excuses pour sa fille

Elle a encore en mémoire les messages que Maria lui envoyait, «le son» de sa voix et son «sourire radieux» durant leurs appels vidéo. Elle dit regretter de ne pas avoir davantage partagé la joie que lui procurait le nouveau bonheur de sa fille. Trop renfermée, elle n’aurait pas su lui montrer pleinement ce qu’elle ressentait. «Tu avais raison. Et aujourd’hui, les larmes aux yeux, je te demande pardon.» Et de conclure par ces mots: «Je te porte en moi, à chaque battement de cœur. Ta maman.»

Maria va être enterrée à Sant’Angelo, dans la province italienne de Pescara. Tout est déjà organisé, selon plusieurs sources. 

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