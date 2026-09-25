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Avec un groupe organisé
Un jeune touriste tchèque se tue au Pilate

Un jeune touriste tchèque de 18 ans a perdu la vie jeudi après une chute mortelle sur un terrain escarpé au Pilate (NW). Il se promenait seul lors d’une pause avec son groupe en voyage organisé.
Publié: il y a 14 minutes
Un jeune Tchèque a perdu la vie lors d'un voyage au Pilate avec un groupe organisé.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un touriste âgé de 18 ans a trouvé la mort jeudi dans un accident survenu au Pilate (NW). Il faisait partie d'un groupe de jeunes en voyage organisé, mais se promenait seul pendant une pause, a annoncé vendredi la police cantonale de Nidwald.

Le jeune homme originaire de République tchèque a fait une chute sur un terrain escarpé. Il a été retrouvé sans vie. Son groupe avait signalé sa disparition.

La Garde aérienne suisse de sauvetage a été mobilisée pour les recherches. Une enquête a été ouverte. Une équipe de soutien psychologique a assisté les autres jeunes voyageurs.

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