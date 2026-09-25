Un jeune touriste tchèque de 18 ans a perdu la vie jeudi après une chute mortelle sur un terrain escarpé au Pilate (NW). Il se promenait seul lors d’une pause avec son groupe en voyage organisé.

Un jeune touriste tchèque se tue au Pilate

Un jeune touriste tchèque se tue au Pilate

ATS Agence télégraphique suisse

Un touriste âgé de 18 ans a trouvé la mort jeudi dans un accident survenu au Pilate (NW). Il faisait partie d'un groupe de jeunes en voyage organisé, mais se promenait seul pendant une pause, a annoncé vendredi la police cantonale de Nidwald.

Le jeune homme originaire de République tchèque a fait une chute sur un terrain escarpé. Il a été retrouvé sans vie. Son groupe avait signalé sa disparition.

La Garde aérienne suisse de sauvetage a été mobilisée pour les recherches. Une enquête a été ouverte. Une équipe de soutien psychologique a assisté les autres jeunes voyageurs.