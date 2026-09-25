ATS Agence télégraphique suisse
Un touriste âgé de 18 ans a trouvé la mort jeudi dans un accident survenu au Pilate (NW). Il faisait partie d'un groupe de jeunes en voyage organisé, mais se promenait seul pendant une pause, a annoncé vendredi la police cantonale de Nidwald.
Le jeune homme originaire de République tchèque a fait une chute sur un terrain escarpé. Il a été retrouvé sans vie. Son groupe avait signalé sa disparition.
La Garde aérienne suisse de sauvetage a été mobilisée pour les recherches. Une enquête a été ouverte. Une équipe de soutien psychologique a assisté les autres jeunes voyageurs.
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