Robin Wegmüller

Cette année, de nombreux Suisses devront payer plusieurs centaines de francs supplémentaires pour l'assurance de base de la caisse maladie. En moyenne, elle coûte désormais près de 450 francs… chaque mois. Ce qui fait presque 5400 francs par an. Pour une famille de quatre personnes, l'augmentation peut même atteindre 1000 francs, voire plus.

Nous sommes nombreux à ne pas savoir que certains assureurs-maladie permettent de payer notre prime annuelle à l'avance et de profiter d'un rabais, appelé «escompte». L'escompte peut s'élever jusqu'à 2% – il est donc plus élevé que l'intérêt bancaire. Si la caisse maladie offre le rabais maximal, on peut tout par exemple économiser jusqu'à 108 francs. Pour une famille, la somme est évidemment plus importante.

Quelles caisses sont concernées?

Toutes les caisses maladie n'accordent pas ce rabais, comme le précise le «Walliser Bote». Chez Concordia et le Groupe Mutuel, il est judicieux de payer la prime mensuellement. Chez la plus grande caisse maladie de Suisse, la CSS, l'escompte est de 0,25%.

Assurance Escompte pour une année entière Escompte pour une demi-année Assura 2% 1% Sympany 2% 1% Visana 2% 1% KPT 1% 0,5% ÖKK 1% 0,5% Santias 1% 0,5% Helsana 0,5% _ Swica 0,5% _ CSS 0,25% _ Concordia _ _ Groupe Mutuel _ _

«Avec cette réglementation, la CSS veut maintenir les primes à un niveau bas et faire preuve de prudence dans l'utilisation de l'argent des primes», justifie Sabine Betschart, porte-parole de la CSS, au journal. L'année dernière, 6,4% des clients ont payé leur prime annuellement.

Le paiement anticipé vaut surtout la peine chez Assura, Sympany et Visana. Pour ces assurances, le bénéficie est de 2%. Ceux qui paient leur facture six mois avant jouissent d'un escompte de 1%.

Des avantages pour les caisses

Chez CPT, ÖKK et Sanitas, 1% est accordé aux Suisses qui paient à l'année. Les clients qui paient leur prime par tranche de six mois peuvent encore obtenir une réduction de 0,5%. Ainsi, 14% des assurés de la KPT utilisent ces options. Sanitas précise: Les clients qui paient leur prime à l'avance présentent des avantages pour les caisses-maladie. La charge administrative mensuelle est clairement allégée.

Nico Nabholz, porte-parole d'Helsana, voit les choses différemment. «La déduction de l'escompte date d'une époque où un paiement unique était économiquement judicieux en raison des coûts administratifs liés à l'envoi des factures, au paiement au guichet postal et au niveau des intérêts. Ce n'est plus le cas aujourd'hui», explique-t-il au «Walliser Bote». C'est pourquoi l'assurance a adapté l'escompte au 1er janvier 2025. Pour les payeurs annuels, il a été réduit de 1 à 0,5%, et pour les payeurs semestriels, il a été totalement supprimé. Chez Swica aussi, l'escompte n'a plus qu'une importance minime.