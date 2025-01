En 2025, toutes sortes de changements se profilent à l'horizon. Les assurances sociales ne sont pas épargnées. Blick explique les principales adaptations de l'AVS, des caisses de pension et de l'assurance maladie.

Ce qui va changer en 2025 pour l'AVS, la CP et les caisses maladie

Plus pour les retraités et les enfants, mais les primes d'assurance augmentent aussi

1/6 Les rentes AVS augmentent de 2,9%. La rente individuelle augmente ainsi jusqu'à 70 francs par mois. Photo: Shutterstock

Ruedi Studer

La sécurité sociale est un bien cher pour la population suisse. Cela se traduit par la grande importance des assurances sociales. Les gens aiment être armés en cas d'urgence.

Mais en 2025, de nombreux changements sont prévus du côtés des assurances sociales. Blick explique les principales adaptations de l'AVS, des caisses de pension et de l'assurance maladie.

Augmentation de la rente AVS

Les seniors peuvent se réjouir: en 2025, l'AVS sera plus généreuse! Les rentes augmentent de 2,9%. La rente minimale pour une personne seule passe ainsi de 1225 à 1260 francs, la rente maximale de 2450 à 2520 francs. Un coup de pouce qui peut donc aller jusqu'à 70 francs.

Le montant maximal pour les couples mariés passe de 3675 à 3780 francs. Les rentiers AVS mariés auront 105 francs de plus dans leur porte-monnaie.

Les bénéficiaires de rentes AI et de survivants ainsi que de prestations complémentaires et de rentes transitoires peuvent également se réjouir d'une augmentation. L'adaptation se fait selon ce que l'on appelle l'indice mixte: selon cet indice, les rentes sont adaptées tous les deux ans à l'évolution des salaires et des prix.

Les femmes doivent travailler plus longtemps

En septembre 2022, de nombreuses femmes ont fait la grimace: une majorité d'hommes s'est imposée face aux femmes et a permis à la réforme de l'AVS d'aboutir dans les urnes. Les recours contre la votation, déposés après la découverte de perspectives financières incorrectes pour l'AVS, n'ont pas abouti. Le Tribunal fédéral a débouté les plaignantes dans son jugement du 12 décembre.

C'est désormais une certitude: les femmes devront travailler jusqu'à 65 ans. L'augmentation sera mise en œuvre progressivement à partir de 2025. Chaque année, l'âge de la retraite des femmes augmentera de trois mois, et à partir de 2028, l'âge de la retraite sera de 65 ans pour tous.

Pour 2025, cela signifie donc que les femmes nées en 1961 ne prendront leur retraite qu'à l'âge de 64 ans et 3 mois. En contrepartie, les personnes concernées recevront un supplément de rente échelonné et à vie de 40 francs maximum à titre de compensation. Les personnes qui prennent leur retraite plus tôt s'accommodent d'une réduction de leur rente.

Plus d'argent pour les familles

Il y a également plus d'argent pour les familles. L'allocation pour enfant passe de 200 à 215 francs, l'allocation de formation de 250 à 268 francs par mois. L'augmentation des allocations familiales est la première adaptation depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les allocations familiales en 2009. Elle représente 7,1%.

Les allocations familiales visent à compenser partiellement les frais des parents pour l'entretien de leurs enfants. La Confédération fixe un taux minimum par enfant et par mois pour les allocations familiales versées dans les cantons. Les cantons peuvent toutefois fixer des taux plus élevés.

Modifications dans les deuxième et troisième piliers

Les électeurs ont certes rejeté la réforme des caisses de pension, mais des adaptations sont néanmoins à l'ordre du jour. Les modifications apportées au premier pilier ont également des répercussions sur le deuxième pilier. Le seuil d'entrée dans la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) est désormais de 22'680 francs.

L'obligation s'applique au maximum jusqu'à un salaire annuel de 90'720 francs. Toutefois, seule une partie de ce salaire est assurée, car la déduction de coordination de 26'460 francs est supprimée. Le salaire coordonné maximal s'élève donc à 64'260 francs.

Dans le troisième pilier, la déduction fiscale maximale autorisée pour les personnes qui ont un deuxième pilier passe de 7056 à 7258 francs. Les personnes sans caisse de pension peuvent désormais verser jusqu'à 36'288 francs.

Sous certaines conditions, des rachats ultérieurs dans le pilier 3a sont en outre possibles. Les personnes qui n'ont pas pu verser le montant maximal à partir de 2025 peuvent le faire rétroactivement pendant dix ans – et déduire ce rachat de leurs impôts. Mais cela ne vaut que pour les lacunes de cotisation qui apparaîtront à partir de l'année prochaine.

Les primes d'assurance maladie augmentent

Alors que les rentes et les allocations augmentent, la population doit mettre la main à la poche pour payer des primes d'assurance maladie plus élevées. En moyenne, elle devra payer 6% de plus.

La prime moyenne pour l'assurance de base obligatoire s'élève à 378,70 francs. L'augmentation moyenne pour les jeunes adultes et les enfants est un peu plus faible, avec respectivement 5,4% et 5,8%. Le marteau des primes touche toutefois les cantons de manière différente.

A partir de l'année prochaine, le système sera un peu plus flexible. Les assurés ayant une franchise à option de plus de 300 francs et le libre choix du médecin pourront désormais passer en cours d'année à un modèle d'assurance alternatif – par exemple un modèle de médecin de famille, HMO ou de télémédecine – afin de payer moins de primes, au lieu de ne pouvoir le faire qu'en fin d'année. Mais uniquement auprès de son propre assureur et avec un délai de résiliation correspondant. Le passage en cours d'année à un autre assureur reste impossible.

Diverses modifications de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins entrent en outre en vigueur au début de l'année. Ainsi, l'assurance de base prend désormais en charge, dans certains cas, les coûts de la thérapie par orthèse de tête (également appelée thérapie par casque). Elle est utilisée pour orienter la croissance des nourrissons souffrant de déformations de la tête.

En outre, le programme cantonal de dépistage du cancer de l'intestin du canton de Soleure est exempté de la franchise. C'est déjà le cas dans 14 cantons. Il s'agit des cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Genève, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Saint-Gall, Tessin, Uri, Vaud et Valais.