1/4 Cette année, les supermarchés suisses ont investi des millions dans des baisses de prix. Photo: Keystone

Milena Kälin et Ulrich Rotzinger

La Suisse est en train de redescendre des sommets atteints par l'inflation. Pourtant, certains produits alimentaires restent nettement plus chers qu’il y a un an, comme l’huile d’olive, le chocolat, le café ou les pâtes. En contrepartie, des milliers de baisses de prix ont eu lieu l'année dernière, comme le montre une enquête de Blick auprès des principaux détaillants de Suisse. Et ce n'est pas tout. Les patrons des principales chaînes de supermarché promettent également des prix plus bas pour l'année en cours. Ils devront être jugés sur leurs promesses. Mais quelles sont-elles exactement?

Philipp Wyss, patron de Coop

Photo: Philippe Rossier

Il surfe sur la vague du succès. Contrairement à Migros, le chef de Coop n'a aucun souci de restructuration. Philipp Wyss peut se concentrer pleinement sur le fait de faire les gros titres avec Coop en tant que faiseur de prix: «Les clients peuvent se réjouir de découvrir de nouveaux produits à des prix discount durablement bas.» Au total, Coop a baissé les prix de 2400 de ses quelque 40'000 articles. Pour ce faire, le détaillant a mis la main à la poche à hauteur de 80 millions de francs. «Nous allons continuer à baisser les prix», poursuit Philipp Wyss. L'émincé de poulet de Prix Garantie, par exemple, est nettement moins cher à 11,50 francs le kilo – moins 26,8%. Mais les cubes de betterave rouge ou le maïs doux de Naturaplan sont également devenus quelques centimes moins chers.

Mario Irminger, chef de Migros

Photo: Philippe Rossier

En tant qu'ancien patron de Denner, il sait à quoi ses clients attachent de l'importance. Des prix bas au niveau discount pour une meilleure qualité, c'est ce que Mario Irminger a promis à ses clients Migros l'année dernière. Au total, 2800 produits ont fait l'objet de baisses de prix dans les supermarchés – de 10% en moyenne. L'assortiment comprend 45'000 articles. «Nous investissons beaucoup dans les baisses de prix que nous avons annoncées dans le cadre de la stratégie des prix bas», explique Mario Irminger. La mâche d'Annas Best coûte désormais 3,25 francs, soit près de 15% de moins. De même, le lard à griller est 12,5% moins cher à 2.80 francs.

Torsten Friedrich, chef de Denner

Photo: Philippe Rossier

Il est encore tout frais chez la filiale de Migros. Le 1er janvier, Torsten Friedrich, ex-CEO de Lidl Suisse, a pris ses fonctions à la tête de Denner. Le discounter a bien travaillé l'année dernière, ce qui a facilité l'entrée de Friedrich dans les affaires. L'année précédente, Denner a baissé les prix d'un quart de son assortiment – 600 produits sont ainsi devenus durablement moins chers. Au total, les prix ont baissé jusqu'à 33%. Comme par exemple pour la confiture Denner, qui coûte actuellement encore 1.30 francs. Mais l'huile de colza à 3,50 francs est également devenue nettement moins chère. «En 2025 également, nous soulagerons le budget des ménages de notre clientèle par des baisses de prix durables. Le coup d'envoi sera donné dès le 7 janvier avec plus de 50 produits supplémentaires», explique Friedrich.

Jérôme Meyer, patron d'Aldi Suisse

Photo: Thomas Meier

Avec sa baisse de prix sur la viande fraîche en septembre dernier, il a fait sensation dans le commerce alimentaire – et déclenché une chute des prix chez la concurrence. Certes, Jérôme Meyer ne veut pas révéler de détails sur l'évolution des prix. Mais en janvier, le discounter lancera déjà une grande action de rabais. La raison en est le 20e anniversaire d'Aldi. Par exemple, la boisson de riz bio sera encore disponible à 1,49 franc le litre, soit 21% de moins. 200 grammes de saltimbocca coûtent encore 2,45 francs – 24% de moins. «Nous travaillons chaque jour pour proposer les meilleurs prix possibles sans faire de compromis sur la qualité», explique Jérôme Meyer.

Nicholas Pennanen, chef de Lidl Suisse

Photo: Zvg

Il ne rejoint pas Lidl Autriche comme prévu initialement, mais reste en Suisse à plus long terme. En 2024, le chef de Lidl a baissé les prix d'environ 1000 produits de tous les jours – dont 200 produits bio. Pour ce faire, Lidl a investi un montant de plusieurs dizaines de millions. Les baisses de prix sont en moyenne de dix pour cent – et vont jusqu'à 55%. Le papier toilette humide ou le déodorant Nivea, par exemple, sont devenus nettement moins chers. D'autres baisses de prix sont prévues par le discounter pour 2025.