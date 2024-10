Après l'annonce de Migros, les discounters promettent une guerre des prix

Aldi à l'annonce de la Migros: «Plutôt que de se fier aux promesses, il vaut la peine de changer de détaillant et de constater par soi-même les économies possibles chez Aldi Suisse.»

Ulrich Rotzinger

Migros veut regagner du terrain en baissant les prix de 1000 produits de consommation courante. Son offensive vise directement les discounters allemands Aldi et Lidl. Migros est même prête à ce que sa propre filiale Denner perde la guerre des prix.

Cette nouvelle stratégie fait beaucoup parler et le sourire semble de façade à la direction de Denner. «Chez nous, les clients ne doivent pas chercher les prix bas dans le magasin, ils peuvent y accéder partout», explique son porte-parole Thomas Kaderli. L’enseigne rouge et blanche propose entre 2000 et 3000 produits à bas prix.

Le porte-parole ajoute que plus de 200 offres promotionnelles viennent s’y ajouter chaque semaine, «permettant d’économiser encore plus». L’entreprise ne s’inquiète donc pas à moyen ou long terme de la stratégie de prix bas de sa maison mère. D’ailleurs, Thomas Kaderli assure que les prix pratiqués dans le magasin discount sont fixés de manière autonome et indépendante de Migros.

Une guerre des prix programmée

Fait intéressant, l’actuel patron du géant orange Mario Irmiger était auparavant à la tête de Denner. A l’époque, il avait allégé le discounter et l’avait «orienté en permanence vers l’efficacité et l’efficience», comme l’indique le porte-parole Thomas Kaderli. En plus, une transformation et une modernisation sont en cours depuis début 2024.

Et si les discounters baissés à leur tour leur prix? Migros promet qu’elle leur emboîtera le pas en baissant à nouveau ses prix. Une vraie guerre des prix est programmée. Selon leurs dires, Denner a déjà baissé cette année le prix de plus de 500 produits. Cette diminution concerne environ 20% de son assortiment et d’autres baisses suivront.

Aldi et Lidl répondent

Aldi assure à ses clients des prix bas et défie même la concurrence. Interrogée sur Migros, l’entreprise répond: «Plutôt que de se fier aux promesses, il vaut la peine de changer de détaillant et de constater par soi-même les économies possibles chez Aldi Suisse.» Selon son service de presse, Aldi se positionne comme leader pour les fruits et légumes, un secteur où Migros promet des prix bas. Même chose pour la viande fraîche.

Le troisième discounter alimentaire suisse se montre, lui, plus ouvert. «Lidl a procédé cette année à une baisse de prix sur 1000 produits alimentaires. Et dans le secteur non-alimentaire, elle a même lancé plus de 1500 produits», explique la porte-parole Nicole Graf. Cette diminution concerne des produits du quotidien, dont 200 aliments bio. Les réductions se situent en moyenne à 10%, mais peuvent aller jusqu’à 55%. Dans une récente annonce publicitaire, le patron de Lidl Suisse Nicholas Pennanen parle de «la plus grande vague de baisses de prix de l’histoire de l’entreprise».

Tant Lidl qu’Aldi ou Denner revendiquent être «les moins chers» en ce qui concerne les denrées alimentaires. Offensive de Migros ou pas.