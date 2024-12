Photo: Keystone

J’ai toujours été nulle en mathématiques. Petite, lorsque je recommençais pour la trente-sixième fois le même exercice impliquant des baignoires et des parts de gâteaux, mes feuilles finissaient complètement froissées, à force d'être torturées à coups de gomme. Ma prof, friande de propreté et de précision, avait envie de s’arracher les yeux.

Mais c’est ce qu’on m’a toujours dit: quand on se trompe dans nos calculs, il faut gommer, assumer et recommencer. Le Tribunal fédéral n’est manifestement pas d’accord avec moi. Oui, je simplifie grossièrement. Oui, le sujet est très complexe. Mais aujourd’hui, les cinq recours exigeant l’invalidation du vote sur la réforme AVS21 ont tous été refusés, en faveur de la sécurité du droit.

Pour rappel, l'audience publique de ce 12 décembre devait permettre au Tribunal fédéral de décider s'il acceptait ou non d'invalider la votation de 2022 sur le rehaussement de l'âge de la retraite des femmes. Plusieurs membres des Vert-e-s et du PS, dont Lisa Mazzone et Tamara Funiciello, avaient déposé des recours demandant à annuler le suffrage: en effet, une erreur dans l’estimation du montant nécessaire à financer l’AVS, communiqué par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), avait été relevée cet été. Et d'après les recourantes, la faute de calcul a-t-elle influencé le résultat du vote?

Il n'est jamais trop tard pour gommer

En admettant les recours, le Tribunal fédéral aurait renvoyé la population aux urnes pour un nouveau suffrage, basé cette fois sur des chiffres corrigés. Cela aurait constitué une première historique, en Suisse.

Mais apparemment, puisque plusieurs objets sont déjà en vigueur, il est trop tard pour revenir en arrière et rectifier les choses. L'erreur n'a pas été jugée suffisamment sérieuse pour justifier ce type de décision, qui aurait certes nécessité un brin de courage. Et peut-être de froisser quelque peu la feuille qu'on aurait évidemment préféré garder immaculée, au risque de la rendre plus juste.

Alors, on ne gomme pas. On ne revote pas. La fiche de maths reste bien propre, quoique fausse. L’âge de la retraite des femmes passera à 65 ans dès 2025 et l'augmentation de la TVA reste en place. Mais les femmes ne méritent-elles pas mieux que des chiffres inexacts? Ce ne sont pas elles qui ont mal calculé, et pourtant elles devront assumer. La véritable erreur, ce n'est pas de se tromper. C’est de ne pas oser gommer.