Des sympathisantes affluent devant le TF

Quelque 200 personnes affluaient jeudi peu avant 10h00 devant le Tribunal fédéral (TF) à Lausanne. La haute cour doit se prononcer dans la matinée sur la votation sur le relèvement de l'âge de la retraite pour les femmes.

Parmi les personnes présentes, elles étaient environ 80 à faire la queue pour entrer dans le bâtiment du TF. «Nous sommes impatientes de connaître la décision et confiantes dans nos arguments. Nous voulons récupérer cette année de retraite perdue pour les femmes et rétablir la confiance dans la démocratie», a déclaré la présidente des Vert-e-s suisses, Lisa Mazzone, interrogée par Keystone-ATS avant d'entrer dans le TF.

Des militantes ont investi jeudi matin les marches du Tribunal fédéral, qui doit décider d'une éventuelle annulation du vote sur la hausse de l'âge de la retraite des femmes. Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Plusieurs sympathisantes se rassemblaient aussi progressivement sur le parvis et les marches de la Cour suprême helvétique. Des représentantes du comité référendaire et des recourantes étaient sur place, accompagnées de partisans et activistes politiques et féministes de l'Alliance contre l'AVS 21 notamment.

Tout en étant bon enfant, l'ambiance était aussi passablement militante, entre slogans et banderoles. «Non à AVS 21» et «Augmentons les rentes, pas l'âge de la retraite» pouvait-on notamment lire sur deux banderoles, déployées au bas des marches.

Source: ATS