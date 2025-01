Les retraités s'insurgent contre une «prime senior» jugée «punitive»

L'idée de plus taxer les primes maladie des retraités mène à une levée de bouclier. Photo: Shutterstock

Ce mercredi 8 janvier s'annonce pluvieux pour une grande partie des Romands. Alors pour vous accompagner dans cette journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, a concocté un panorama des infos suisses qui vont compter aujourd'hui. On embarque:

1 La «prime senior» fait des remous

L'intervention déposée en décembre par le conseiller national libéral Philippe Nantermod (VS), demandant au Conseil fédéral quel serait l'impact de l'introduction d'une classe d'âge pour les plus de 65 ans dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) fait l'effet d'une bombe, écrivent mercredi la «Tribune de Genève» et «24 heures». Dénonçant une «prime punitive» et «profondément injuste», la Fédération des associations des retraités et de l'entraide en Suisse (FARES) s'y oppose. Une «surtaxe sur les primes pour les personnes âgées» violerait le principe de solidarité, ajoute-t-elle dans un communiqué relayé par les journaux. La loi actuelle comprend trois catégories de primes: les enfants, les jeunes adultes et les adultes.

2 La fin de la valeur locative favoriserait le travail au noir

La suppression de la valeur locative décidée en décembre par le Parlement risque de favoriser le travail au noir, avertit dans la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger» de mercredi Marius Brülhart, professeur d'économie à l'université de Lausanne. «Si le propriétaire n'a plus rien à gagner en recevant une facture, mais que l'artisan peut économiser des impôts et des charges sociales en ne présentant pas de facture, les incitations économiques sont claires», explique le professeur dans les journaux. Il table sur une augmentation de l'économie souterraine de 450 à 650 millions de francs par an en raison de la suppression des déductions fiscales.

3 Quand l'hôtellerie inspire la police

Amendé à la suite d'une mésentente avec un policier il y a quelques années, un professeur de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) a élaboré une formation qui transpose les pratiques de l'hospitalité issues du monde de l'accueil à la police, rapporte mercredi «Le Temps». Il a dispensé un premier cours à une vingtaine de collaborateurs de la police cantonale vaudoise à la fin 2024. Le projet-pilote devrait se poursuivre en 2025. «Nous n'avons pas identifié de lacunes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas chercher à améliorer les compétences de nos collaborateurs», explique dans le journal Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale vaudoise. «Le parallèle avec l'hôtellerie est très intéressant parce que les citoyens sont nos clients et nous sommes à leur service», ajoute-t-il.

4 Le procès du diplomate égyptien tué à Genève reprend

Le procès dans l'affaire du diplomate égyptien assassiné à Genève en 1995 reprend mercredi à Bellinzone. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) va entendre le réquisitoire du Ministère public de la Confédération (MPC) contre un vendeur de voitures et une esthéticienne, accusés d'assassinat, respectivement de complicité. Les avocates de deux anciennes compagnes du prévenu, qui ont porté plainte pour viol, prendront ensuite la parole.

5 Une première victoire pour les slalomeurs suisses?

La station italienne de Madonna di Campiglio accueille mercredi soir le cinquième des douze slaloms de la Coupe du monde de ski alpin. Les slalomeurs suisses sont toujours en quête d'une première victoire dans la discipline cette saison. Le meilleur d'entre eux, Loïc Meillard a cependant réussi à monter trois fois sur le podium et pointe au 2e rang du classement de la discipline.