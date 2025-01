Le Genevois a été arrêté à l'aéroport de Melbourne avec 25 kilos de cocaïne dans ses bagages. Photo: X/@AusFedPeolice

Myret Zaki Journaliste spécialisée économie

«Mon fils est un jeune homme sans histoires, témoigne sa mère, en larmes, ce soir du 6 janvier, quand elle nous ouvre la porte de son appartement simple mais chaleureux, situé en banlieue de Genève. C’était un apprenti modèle, il a réussi son CFC de courtier immobilier brillamment avec la note de 4,8 sur 6», poursuit-elle en nous montrant son diplôme, sa fierté se mêlant à la tristesse.

Trois jours plus tôt, à 16'000 km de là, le jeune Suisse d’origine tunisienne était arrêté à l'aéroport de Melbourne à la suite de la saisie de 25 kilos de cocaïne trouvés dans ses bagages. En détention provisoire à Melbourne, il risque très gros: sa peine peut aller jusqu’à la prison à vie.

Au moment de notre visite, sa mère et son grand frère viennent d’être alertés de l’incident, mais personne ne les a encore contactés dans le cadre de l’enquête. Le grand frère, qui vient de rentrer au domicile familial, est en colère. Il ne souhaite aucune publicité autour de l’affaire. «Mon frère est présumé innocent jusqu’à la fin de l’enquête.» Il nous confie qu’il est extrêmement choqué par la nouvelle et inquiet pour le devenir de son cadet qui, sportif et doué dans les études, n’avait jamais eu de démêlés avec la justice auparavant. «Il avait un casier vierge, une bonne formation et tout l’avenir devant lui», se désespère-t-il.

«Un de ses amis lui a payé le voyage»

Les jours précédant l’arrestation, le jeune homme de 21 ans avait envoyé des vidéos à sa mère, indiquant qu’il avait séjourné à Las Vegas. «Un de ses amis lui a payé le voyage», raconte sa mère, faisant défiler sous nos yeux une vidéo et un message vocal du jeune homme sur WhatsApp, parcourant un hall aux marbres et colonnes typiques de la ville phare du Nevada. Puis il avait regagné Los Angeles, avant de s’envoler le 3 janvier vers l’Australie.

Sa mère indique n’avoir pas eu de détails sur cette étape de son voyage. «Je savais qu’il allait rentrer en Suisse avant le 10 janvier, car il devait commencer son service militaire à cette date.» Et voilà qu’à son arrivée à Melbourne, le couperet tombe quand un contrôle de routine révèle la présence, dans sa valise, de 20 sachets en plastique noir contenant une substance blanche, identifiée comme étant de la cocaïne.

Sa mère fond en larmes à l’évocation de l’incident. Elle craint qu’il n’ait été piégé avec une valise qui ne lui appartenait pas. «Comment l’aider? se désole son frère. Il est à des milliers de kilomètres et nous n’avons que très peu d’informations à ce stade.»

Selon la police, la quantité de cocaïne trouvée représente une valeur de 4,5 millions de francs suisses. L'Australie est connue pour avoir des prix parmi les plus élevés au monde pour la cocaïne en raison de la distance, des contrôles rigoureux et de la forte demande. Les autorités y appliquent une tolérance zéro face à l’importation de drogues illicites. Déféré le 4 janvier devant un tribunal de Melbourne, le Genevois devra comparaître à plusieurs audiences, dont une prévue le 31 mars, avant l’énoncé du verdict.