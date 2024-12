La Russie saisit 570 kg de cocaïne du cartel de Cali. Les douanes et le FSB ont intercepté une cargaison valant 52 millions d'euros, destinée à l'Europe.

570 kg de cocaïne ont été saisis par les douanes russes. Photo: FSB

AFP Agence France-Presse

La Russie a affirmé vendredi avoir saisi plus d'une demi-tonne de cocaïne du puissant cartel colombien de Cali destinée, selon elle, au marché européen, une opération qui a conduit à deux arrestations. Les douanes russes et les services de sécurité (FSB) «ont saisi 570 kg de cocaïne» dont la valeur est estimée à plus de 5,5 milliards de roubles (près de 52 millions d'euros au taux actuel), a indiqué le FSB dans un communiqué.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Des membres du cartel colombien de Cali, qui tentaient d'introduire clandestinement dans l'UE, via la Russie, une cargaison particulièrement importante de drogue venant d'Amérique latine ont été pris en flagrant délit», a-t-il ajouté, précisant que la cocaïne avait été envoyée depuis le Pérou.

Itinéraire modifié

Deux individus, «connus (...) pour faire partie d'un réseau international» de narcotrafic, ont été arrêtés et «placés en détention provisoire», selon cette source qui n'a pas donné leur identité. Les douanes russes ont de leur côté publié une vidéo montrant ce qui est présenté comme étant les sachets de cocaïne, étalés sur le sol, dans un entrepôt.

Dans cette vidéo, un homme, au visage flouté et les mains dans le dos, est tenu par un agent russe. D'après le FSB, la Russie avait reçu des informations selon lesquelles les narcotrafiquants voulaient «modifier les itinéraires directs traditionnels de livraison» de cocaïne à l'Europe, en direction des gros ports européens, «en utilisant les infrastructures de transport russe».

Il s'agit de la cinquième saisie en 2024 par la Russie de cocaïne en provenance d'Amérique latine à destination de l'Union européenne, selon le FSB.