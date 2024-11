C'est la première fois que le canton de Soleure a réussi à porter un coup d'une telle ampleur à un réseau international de trafic de drogue. Photo: Police cantonale soleuroise

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public du canton de Soleure a porté un coup de filet contre un réseau international de trafiquants de drogue. Une dizaine de personnes ont été arrêtées et plus de 300 kilos de mélange de cocaïne ont été saisis.

Les trafiquants ont vendu de l'héroïne et de la cocaïne «à grande échelle» dans toute l'Europe, parfois depuis Granges (SO), a indiqué lundi le Ministère public de canton de Soleure. Les 300 kilos de mélange de cocaïne saisis ont une valeur marchande d'environ 15 millions de francs.

Dans le cadre d'une action coordonnée, des procédures pénales ont été ouvertes contre plus de dix personnes dans le canton de Soleure. Entre 2021 et 2024, des perquisitions ont permis de saisir deux armes à feu, plus de 50'000 francs, 13,7 kilos de mélange d'héroïne et de cocaïne et 31 kilos de mélange de cocaïne. De plus, 256 kilos de mélange de cocaïne ont été saisis dans le port de Hambourg (Allemagne).

L'enquête a été menée en étroite collaboration avec la police cantonale soleuroise, l'Office fédéral de la police (fedpol), la police fédérale allemande, l'office des douanes de Hambourg, le Ministère public de Hambourg et le parquet de lutte contre la corruption et le crime organisé de Tirana (Albanie), précise le Ministère public soleurois.

C'est la première fois que le canton de Soleure a réussi «à porter un coup d'une telle ampleur à un réseau international de trafic de drogue», souligne le Ministère public soleurois. Deux prévenus ont été condamnés récemment à 8 ans et 1 mois de prison et à 6 ans et 10 mois de prison par le tribunal de première instance de Soleure. Les jugements ne sont pas encore définitifs.