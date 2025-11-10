DE
Quatre hommes arrêtés
Des Suisses se font voler des motos de luxe dans les Alpes

En trois mois, 34 motos «très onéreuses» ont été volées dans les Alpes françaises. De la marque BMW GS, elles présentent des failles de sécurité. Quatre hommes, âgés de 21 à 24 ans, comparaîtront fin décembre pour «vol commis en bande organisée».
Publié: 20:51 heures
Trois suspects ont été placés en détention provisoire. (photo prétexte).
Photo: AFP
Quatre hommes ont été arrêtés début novembre après une trentaine de vols de motos de luxe appartenant principalement à des touristes allemands et suisses en visite dans les Alpes. L'annonce a été faite lundi par le procureur de Grenoble.

Les motos ciblées étaient quasiment toutes des motos de la marque BMW GS, «des engins très onéreux» et «présentant des failles de sécurité» rendant leur vol «plus facile que d'autres modèles», a indiqué Etienne Manteaux lors d'une conférence de presse.

Les quatre hommes, âgés de 21 à 24 ans, dont un ressortissant macédonien et un ressortissant kosovar, ont commis ces vols entre fin juin et fin octobre principalement en Isère, mais aussi en Savoie, Haute-Savoie, Drôme, Ardèche et dans les Hautes-Alpes. Les suspects, dont trois ont été placés en détention provisoire, comparaîtront fin décembre pour «vol commis en bande organisée» et «association de malfaiteurs aggravée», a précisé le magistrat.

Victimes suisses

Selon les enquêteurs, la quasi-totalité des victimes de ces vols étaient des touristes, en grande majorité des Allemands et des Suisses mais aussi des Luxembourgeois, Espagnols, Britanniques et Italiens, qui résidaient au moment du vol dans des hôtels haut-de-gamme situés en zone touristique huppée.

Au total, en trois mois, 34 motos ont été volées et trois ont fait l'objet de tentatives de vol. Cinq motos ont pu être retrouvées dans des planques, et restituées à leurs propriétaires. Aucune «filière de revente» structurée n'a cependant été «identifiée», a ajouté Etienne Manteaux.

En septembre 2023, cinq hommes dont deux mineurs, qui n'auraient pas de lien avec les quatre hommes arrêtés début novembre, avaient été interpellés après le vol d'une dizaine de motos également de modèle BMW GS, entre l'Isère et les Hautes-Alpes, selon la même source.

