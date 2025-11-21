Un homme a été arrêté après l'incendie qui s'est déclaré à Wichtrach (BE) dimanche passé. Une jeune femme a sauté dans le vide pour échapper aux flammes. Elle et son petit ami ont survécu au pire, mais leurs deux chats sont morts. Témoignage.

Un pyromane brûle son immeuble, elle fuit en sautant dans le vide

1/8 Korina a envoyé à Blick une photo d'elle à l'hôpital. Photo: DR

Ralph Donghi

Après le terrible incendie d'un immeuble à Wichtrach (BE) ayant fait sept blessés dimanche passé, la police a retrouvé l'homme qui aurait mis le feu au bâtiment. L'une des victimes, Korina V.*, nous raconte sa version des faits. Le soir de l'incident, la jeune femme de 23 ans a sauté par la fenêtre de son appartement pour échapper aux flammes. Grièvement blessée, elle est toujours hospitalisée. «L'arrestation du pyromane ne me réconforte pas», regrette-t-elle. Elle ne pourra jamais oublier ce qu'il s'est passé ce soir-là. «La douleur et les séquelles persisteront.» Elle a perdu ses deux chats dans l'incendie.

L'incendie s'est déclaré vers 20h dans l'appartement d'un locataire au rez-de-chaussée. Nous ignorons encore si le locataire en question est le suspect interpellé par la police. Korina et son compagnon, Mako Z.*, se trouvaient dans leur appartement au dernier étage. Lorsque tout à coup, «quelqu'un a sonné à notre porte», se souvient Korina. « J'ai d'abord cru que c'était une simple visite.» Mais la situation dégénère rapidement.

«J'ai voulu ouvrir», raconte Korina, mais «soudain, j'ai remarqué que de la fumée entrait dans notre appartement par l'entrebâillement de la porte.» Elle crie à son petit ami: «Il y a le feu!» Sur le moment, Mako ne la croit pas. Mais «quand il a vu la fumée, il est immédiatement allé sur le balcon pour regarder dehors.» Pendant ce temps, Korina s'habille et sort, elle aussi, sur le balcon: «Il y avait des flammes partout!»

Elle cherche immédiatement ses chats. «Haley et Kevin étaient nés en septembre 2020», dit-elle tristement. Elle aurait voulu les sauver tous les deux, mais en vain. Mako tente d'ouvrir la porte. «C'est là qu'une épaisse fumée noire est entrée», raconte Korina. L'électricité était coupée. «J'ai réussi, tant bien que mal, à attraper mon chat Haley.»

Korina doit choisir

C'est comme ça que Korina a perdu son petit ami de vue dans l'épaisse fumée. «Je ne savais pas s'il était déjà sorti», dit-elle. «Je ne savais pas quoi faire.» C'est alors que son chat Haley la griffe et lui saute des mains. «Comme je ne voyais rien, j'ai dû choisir entre le chercher ou trouver un moyen de sortir de l'appartement.» En désespoir de cause, Korina frappe de toutes ses forces à la fenêtre. «Mais j'ai réalisé que personne ne me remarquerait.» Alors, elle ouvre la fenêtre. «J'ai sauté sans réfléchir. Je ne voulais pas mourir comme ça.»

Korina atterrit lourdement sur une terrasse en contrebas. «Dès que j'ai touché le sol, j'ai su que quelque chose s'était cassé dans mon dos», raconte-t-elle. Elle crie de toutes ses forces, car «à ce moment-là, je ne savais pas si quelqu'un m'avait vue». Elle parvient tout de même à enjamber une balustrade qui lui arrive à la taille.

Arrivée près de l'entrée principale, Korina constate l'intensité de l'incendie. «J'ai dû continuer à crier fort, car je ne voyais mon petit ami nulle part», raconte-t-elle. «Je pensais qu'il était encore à l'intérieur.» Mais Mako a réussi lui aussi à sauter de balcon en balcon de l'autre côté de l'immeuble. «Quand je l'ai vu, j'ai pu me calmer un peu», raconte Korina.

«Je ne sentais plus mon corps»

Les pompiers aident Korina à descendre. «C'est seulement là que j'ai senti à quel point j'avais mal», se souvient-elle. Elle est escortée jusqu'à l'ambulance. «J'hurlais.» Les secours lui donnent des analgésiques et des médicaments puissants. «Tout à coup, je ne sentais plus du tout mon corps», confie-t-elle.

La jeune femme n'a repris conscience qu'une fois arrivée à l'hôpital. «J'avais une fracture des vertèbres lombaires», précise-t-elle. Heureusement, elle n'est pas restée paralysée et a déjà été opérée. «Tout s'est bien passé.»

Korina espère pouvoir retourner bientôt chez ses parents, et non pas dans son ancien appartement. «Tout est détruit», se désole-t-elle, «nous devons repartir de zéro». Elle et son petit ami pleurent la mort de leurs chats, mais «nous sommes aussi incroyablement reconnaissants d'être encore en vie».

* Noms connus de la rédaction