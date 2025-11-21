DE
FR

Sept blessés
Un pyromane serait à l'origine d'un terrible incendie à Berne

Un suspect a été arrêté pour l'incendie criminel d'un immeuble à Wichtrach (BE), qui a fait sept blessés dont un grave. La police cantonale bernoise poursuit l'enquête sur ce sinistre d'origine humaine survenu dimanche soir.
Publié: il y a 52 minutes
L'incendie s'est déclaré près de la gare de Wichtrach (BE).
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale bernoise a identifié le responsable présumé d'un incendie survenu dimanche soir dans un immeuble à Wichtrach (BE). Le sinistre a blessé sept personnes, dont une grièvement. L'homme a été arrêté lundi par la police, indique-t-elle vendredi dans un communiqué. Il est notamment accusé d'incendie criminel.

L'enquête menée par le Service des incendies et explosions de la police cantonale a montré que le feu était d'origine humaine. Les investigations se poursuivent, notamment pour évaluer l'étendue des dégâts matériels.

Sept personnes ont été blessées dans le sinistre, dont une grièvement après être tombée d'une fenêtre. Le bâtiment était déjà en feu à l'arrivée des pompiers, qui ont mis environ quatre heures avant de pouvoir l'éteindre totalement.

