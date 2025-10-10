DE
Depuis l'aérodrome militaire
Des milliers de litres de diesel déversés dans le lac de Brienz

Des milliers de litres de carburant diesel se sont déversés sur l'aérodrome militaire de Meiringen, atteignant le lac de Brienz (BE). L'armée suisse a pris des mesures immédiates, érigeant des barrages anti-pollution. Une enquête est en cours.
Publié: 13:52 heures
Plusieurs milliers de litres de carburant diesel se sont déversés jeudi après-midi dans le lac de Brienz. (Archives)
Plusieurs milliers de litres de carburant diesel se sont déversés jeudi après-midi sur l'aérodrome militaire de Meiringen, dans l'Oberland bernois. Le carburant a atteint le lac de Brienz, situé à proximité, ont indiqué la police et le ministère public.

Le carburant était destiné à alimenter un groupe électrogène de secours, a-t-on appris vendredi. Jeudi soir, l'armée suisse avait déjà fait part de la pollution d'un ruisseau dans lequel le liquide s'était déversé.

Enquête ouverte

L'armée indique avoir immédiatement pris des mesures de sécurité et de protection de l'environnement. Les sapeurs-pompiers de Meiringen, ceux de Bödeli ainsi que les sapeurs-pompiers professionnels de protection et de sauvetage de Berne ont alors érigé plusieurs barrages anti-pollution le long du ruisseau, de l'aérodrome militaire à l'embouchure du lac de Brienz.

La police cantonale bernoise enquête sur les causes de l'accident en collaboration avec les services cantonaux. L'armée souligne encore être en contact étroit avec les autorités environnementales et de sécurité. Des clarifications sur l'étendue exacte de la pollution étaient encore en cours vendredi, selon la police et le Ministère public.

