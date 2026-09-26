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Une enquête a été ouverte
Un senior décède dans un accident de vélo à Filzbach (GL)

Vendredi à Filzbach (GL), un cycliste de 75 ans est mort après avoir quitté une piste cyclable. L'homme a été retrouvé inconscient à 12h30. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.
Publié: il y a 14 minutes
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un cycliste de 75 ans circulant à vélo électrique a trouvé la mort vendredi midi à Filzbach. Selon la police cantonale de Glaris, il a quitté une piste cyclable et est resté inconscient sur place.

Selon le communiqué diffusé samedi, l'accident s'est produit vers 12h30. Des passants ont découvert l'homme et ont alerté les secours. Ceux-ci n'ont pu que constater son décès. La cause et les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête menée par la police cantonale de Glaris, en collaboration avec le Ministère public du canton de Glaris.

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