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Insolite
Un ado vole un bus et parcourt 130 km pour déposer sa petite amie à l'école

Un adolescent de 15 ans a volé un bus de ligne à Wiesbaden et a parcouru 130 kilomètres jusqu’à Karlsruhe. Son objectif: déposer sa petite amie à l'école, selon la police.
Publié: 07:43 heures
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Image d'illustration d'un bus allemand.
Photo: Bernd Weissbrod
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ATS Agence télégraphique suisse

Un adolescent de 15 ans a volé un bus de ligne à Wiesbaden, dans le Land allemand de Hesse. Il a parcouru environ 130 kilomètres jusqu'à Karlsruhe, dans le Bade-Wurtemberg, pour y déposer sa petite amie à l'école, selon la police. Selon la police, l'adolescent aurait volé le bus tôt vendredi matin dans l'enceinte d'une société de transport. Il aurait ouvert le véhicule sans forcer et l'aurait mis en marche à l'aide d'un passe-partout.

«Nous ne savons pas encore comment il s'est procuré la clé ni pourquoi il savait si bien conduire le bus», a déclaré une porte-parole de la police. On ignore également pourquoi il a conduit sa petite amie de 14 ans à l'école de cette manière inhabituelle – et illégale. 

La disparition du bus, auquel le plein venait d'être effectué, a été constatée vers 6h00 du matin. «Comme on pensait d’abord qu’un chauffeur de bus circulait avec un mauvais véhicule, l’incident n’a été signalé à la police que vers midi». L’enquête a alors conduit à Karlsruhe, où une patrouille de police a repéré le bus à midi. Peu avant, le jeune de 15 ans était passé prendre sa petite amie.

L'ado doit désormais répondre de vol et de conduite sans permis. La police l'a remis à ses tuteurs légaux. Le bus de ligne n'a subi aucun dommage.

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