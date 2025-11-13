En décembre prochain, un événement doit avoir lieu dans les montagnes suisses. Mais l'organisateur et ses intervenantes soulèvent des questions.

Des figures controversées attendues à un événement mystérieux dans les montagnes suisses

Des figures controversées attendues à un événement mystérieux dans les montagnes suisses

1/5 Hanna Hansen est une ancienne boxeuse professionnelle. Aujourd'hui, elle fait partie des milieux salafistes en Allemagne. Photo: Instagram

Alexander Terwey

Une annonce qui semble douteuse circule actuellement sur les réseaux sociaux. Il est question d'un «week-end de sœurs dans les montagnes suisses» du 5 au 7 décembre.

Les informations sur le lieu et l'objectif de l'événement ne sont pas claires. L'organisateur répond toujours aux questions posées sous la publication Instagram par une réponse standard – soit un renvoi vers un contact par e-mail. Les enfants ont-ils le droit de venir? C'est la seule question sur Instagram à laquelle on trouve une réponse. Réponse: négative.

On sait en revanche que le week-end est payant. Deux nuitées et les repas sont compris dans le prix. L'organisateur promet un «week-end plein de connaissances», avec «des conférences, des discussions, de l'iman (foi dans l'islam) et de précieux moments entre sœurs au milieu des montagnes».

Surveillée par les renseignements

L'ancienne boxeuse professionnelle allemande Hanna Hansen, 41 ans, est l'une des participantes. En collaboration avec «Islamic Power», l'organisateur, la femme salafiste fait beaucoup de publicité pour l'événement.

La sportive s'est convertie à l'islam, et fait désormais du prosélytisme pour un islam radical. Elle s'appuye sur sa renommée pour faire passer un message à travers les réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête.

Fait explosif: Hanna Hansen est surveillée. Les services de renseignement du Bade-Wurtemberg (les protecteurs de la Constitution) considèrent Hanna Hansen comme une «influenceuse islamiste». «Au cours des derniers mois, elle est devenue l'une des actrices les plus influentes de l'islamisme», affirment-ils. Dans ses messages, l'ex-boxeuse intègre des éléments religieux et des récits extrémistes, qui s'opposent selon eux à l'ordre démocratique fondamental. Hanna Hansen s'adresse surtout aux jeunes filles et aux femmes «afin de propager l'interprétation salafiste de la foi islamique».

Fedpol n'a pas connaissance de la manifestation

Que pensent les autorités du fait qu'une salafiste allemande va s'exprimer en Suisse? Interrogé par Blick, l'Office fédéral de la police (Fedpol) dit ne pas avoir connaissance de cette manifestation. En raison de la protection de la personnalité et du secret de fonction, ils affirment ne pas pouvoir s'exprimer sur des cas individuels ou des personnes concrètes.

Qui est l'organisateur derrière? Un numéro de registre du commerce apparaît dans les mentions légales d'«Islamic Power». Derrière celui-ci se cache une entreprise dont le siège est à Hunzenschwil, en Argovie. Sa mission? «Coaching de personnes privées et réalisation de zooms et d'événements en direct.» L'entreprise est active depuis trois ans, étant inscrite au registre du commerce en 2022.

Une convertie suisse derrière

La propriétaire de l'entreprise s'agit de Melanie Muhaxheri. La présidence du tribunal de Lenzbourg vient de déclarer une faillite contre elle ce 8 octobre 2025, entraînant par conséquent la faillite de son entreprise.

Le «Tages-Anzeiger» a publié un article sur Melanie Muhaxheri en août dernier. On y apprend que cette convertie suisse aurait été membre du comité directeur du Conseil central islamique (CCIS), qui promeut un islam rigoriste. Elle y aurait notamment été responsable de la coordination de l'enseignement religieux islamique.

Par ailleurs, elle aurait déposé une demande auprès de la direction de l'éducation zurichoise afin de créer le premier jardin d'enfants islamique de Suisse. L'objectif: enseigner l'arabe et le Coran aux enfants. Sa demande avait été rejetée. Ses livres pour enfants véhiculent une vision du monde très religieuse et traditionaliste.

Deux amies proches

Melanie Muhaxheri et Hanna Hansen s'entendraient bien. C'est déjà la deuxième fois cette année qu'elles participent ensemble à des événements. La dernière fois remonte à la mi-septembre à Bielefeld, en Allemagne. La conférence, exclusivement réservée aux femmes, portait le titre énigmatique «L'âme, entre lumière et obscurité». Y participer ne coûtait que neuf euros. Des miettes, surtout dans le monde du coaching.

Contacté par Blick, Islamic Power n'a pas encore réagi sur ce week-end qui se tiendra en Suisse.