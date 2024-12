Il y a environ 60% de chance qu'il neige à Berne le jour de Noël.

Dès samedi soir, un puissant courant d'air froid arrivera en Suisse, provoquant des précipitations dans une grande partie du pays. D'importantes chutes de neige sont attendues jusqu'à mardi, mais certaines régions n'en profiteront pas.

Beaucoup de neige en montagne

Ceux qui passeront Noël à la montagne peuvent se réjouir. Météosuisse annonce des chutes de neige abondantes en altitude. La majorité des Alpes a été placée en degré 3 de danger de chute de neige. Plus d'un mètre de neige est attendu dans certaines stations de ski.

Neige fraîche totale du dimanche à Noël; Source: MétéoNews, UBIMET

Le nord des Alpes et le Jura peuvent également s'attendre à vivre quelques chutes de neige. Placés en degré 2 par Meteosuisse, il pourrait y avoir 50 centimètres de neige par endroit.

Plusieurs grandes villes devraient passer Noël sous la neige. Il y a plus de 90% de chance qu'il neige à Saint-Gall, tandis que Coire a 80% de chance de vivre un Noël blanc. En Suisse romande, Sion a pratiquement deux chances sur trois d'être sous la neige le 25 décembre.

25% de chances en Suisse romande

Dans la plupart des localités de la plaine, les derniers Noëls blancs remontent à plus de 10 ans, indique vendredi le blog de Météosuisse, alarmemeteo.ch. A Zurich, Bâle et Neuchâtel, la dernière neige à Noël est tombée en 2010. Berne a vécu son dernier Noël blanc en 2014.

Selon les statistiques, la probabilité de chutes de neige les jours de Noël est d’environ 40% sur le Plateau, et de seulement 25% en Suisse romande et dans le nord-ouest du pays. Cela s'explique par des prévisions d'un temps majoritairement sec et d'un ciel peu nuageux au nord des Alpes.

Des températures plutôt élevées en plaine

Cette année, les températures devraient être comprises entre -1°C et 3°C. Ce sera également sec le jour de la Saint-Etienne, avec des températures entre -2°C et 2°C.

Le Tessin ne sera pas plus gâté, avec des températures jusqu'à 13 degrés le 24 et 10 le 25, et un temps tout aussi sec. A l'ouest, de faibles précipitations sont possibles localement le 24 décembre. Avec des températures comprises entre 0°C et 5°C, la neige est toutefois peu probable.