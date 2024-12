1/6 Exclusives et donc pas tout à fait bon marché: les vacances de ski à Zermatt VS. Photo: AFP

Ulrich Rotzinger

Les vacances de ski en Suisse sont de plus en plus chères. Malgré les augmentations de prix dans les grandes et moyennes stations de ski au cours de la saison d'hiver qui a débuté, Berno Stoffel considère le ski comme un «sport populaire abordable».

Les prix en Suisse sont «bien acceptés» par les clients, selon le directeur de l'association Remontées Mécaniques Suisses. A l'étranger, par exemple en Autriche, les augmentations de prix sont plus fortes qu'en Suisse, a-t-il ajouté.

La famille suisse moyenne (deux adultes, deux enfants de sept et dix ans) peut-elle vraiment encore se permettre de passer des vacances de ski en Suisse? Combien coûtera une semaine de ski du 1er au 8 mars 2025, lorsque la plupart des cantons seront en vacances sportives – école de ski, location de matériel de ski, forfait de ski et appartement de vacances compris? La Banque Cler a procédé à une évaluation à ce sujet, ainsi que pour les «couples aux exigences élevées», avec l'aide de l'institut de recherche économique BAK Economics.

Bref résumé de la banque: si les dernières années ont été marquées par une nette augmentation des prix, le coût d'une semaine de vacances au ski reste stable cet hiver. «Pour les familles, les coûts totaux ont même diminué de 4%», déclare Samuel Meyer, CEO de la Banque Cler.

Les régions les plus chères pour les familles sont le Valais et l'Engadine, les moins chères le Tessin, la Suisse centrale et l'Oberland bernois. Samuel Meyer conseille aux familles de réserver suffisamment à l'avance ou d'être flexible dans le choix de la région et de l'hébergement afin de «décrocher des offres plus avantageuses».

Ce qui devrait réjouir les familles: mis à part les frais d'école de ski légèrement plus élevés, tous les autres postes de dépenses (hébergement, forfaits de ski, location de matériel de ski) sont devenus un peu moins chers en comparaison annuelle. Ainsi, le coût total moyen pour une semaine de vacances de ski en famille est de 5604 francs. L'année précédente, il était de 5832 francs. Toutefois, les repas et les frais de voyage viennent encore s'ajouter à ce montant.

Les régions les plus chères pour les familles

Les prix hebdomadaires moyens les plus chers pour des vacances de ski en famille sont de 7697 francs à Zermatt VS, de 6707 francs à St-Moritz GR et de 6648 francs à Verbier VS.

Les familles restent en dessous de la barre des 5000 francs dans l'Aletsch Arena VS, à Adelboden-Lenk BE, dans la région Engelberg-Titlis OW et à Airolo TI. Ce domaine skiable tessinois est bien sûr beaucoup plus petit que les autres. De plus, les clients étrangers qui ne regardent pas à la dépense se rendent davantage en Engadine ou en Valais. Verbier est par exemple très appréciée des Anglais. La garantie d'enneigement devrait également faire monter les prix. Celle-ci est bien meilleure dans les montagnes valaisannes qu'à Airolo, par exemple.

Celui qui est sûr de pouvoir skier toute la semaine peut profiter d'un prix avantageux s'il commande ses forfaits de ski en amont. Selon la Banque Cler, les modèles de prix dynamiques des remontées mécaniques créent toutefois un plus grand manque de transparence. Dans presque toutes les régions étudiées, une famille de quatre personnes paie plus de 1000 francs pour un forfait de ski de huit jours. Il vaut la peine de se renseigner, car dans certaines destinations, les enfants voyagent même gratuitement jusqu'à leur neuvième anniversaire.

Les parents devraient également garder un œil sur les prix de l'école de ski. S'ils sont inférieurs à 500 francs à Andermatt-Sedrun UR, Arosa-Lenzerheide GR, Davos-Klosters GR, Airolo et Saas-Fee VS, les parents paient plus de 1100 francs à Zermatt, selon l'évaluation. Si les familles privilégient un logement de vacances moins cher, Engelberg-Titlis, Adelboden-Lenk et Airolo se distinguent avec environ 2000 francs (taxe de séjour comprise) ou moins pour la nuitée. Mais au final, c'est le paquet global qui compte pour des vacances de ski réussies.