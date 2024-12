1/6 La semaine débute par un temps doux et des températures clémentes. Le soleil brille, mais en plaine, il peut encore y avoir du brouillard à certains endroits Photo: Shutterstock

Christina Benz

Un ciel bleu, des températures douces... Et soudain des flocons de neige. Cette semaine, la météo a tout prévu. Roger Perret de Meteo News explique les montagnes russes qui nous attendent et ose même un pronostic pour les fêtes de fin d'année.

Le temps de mardi se montre encore sous son jour le plus suave: «Les hautes pressions déterminent le temps. En montagne, le temps est souvent ensoleillé, en plaine, le brouillard peut parfois persister», explique l'expert. Si le début de la semaine s'annonce semblable à la météo de ces dernières semaines, à partir de mercredi, les montagnes russes commencent.

«Dorothea» apporte ses flocons

«Mercredi, le temps sera variable mais largement ensoleillé», poursuit Roger Perret. Quelques averses pourraient ponctuer la journée, mais les températures restent très douces pour la saison: huit à dix degrés en plaine. Mais cela ne devrait pas tarder à changer.

Dès jeudi, les montagnes russes commenceront à prendre de la vitesse. En effet, la dépression «Dorothea» se dirigera vers la Suisse en deuxième partie de journée et bouleversera notre météo. «Dans la nuit de jeudi à vendredi, des flocons de neige mouillés pourraient tomber en plaine», estime l'expert. La limite des chutes de neige devrait descendre à 1000 mètres.

De la neige à partir de dimanche.

Dans le courant de la journée de vendredi, la limite des chutes de neige poursuivra sa descente, s'abaissant à 500 mètres. Les températures baisseront également à environ quatre degrés. «Il ne s'agira toutefois pas d'un assaut de l'hiver - il n'y aura sans doute pas de neige en plaine», précise Roger Perret. Dans les Préalpes en revanche, la neige fraîche devrait rester au sol. En plaine, nous pouvons au moins nous réjouir d'une journée ensoleillée.

Le quatrième week-end de l'Avent, les nuages se feront plus nombreux, mais le samedi devrait rester majoritairement sec. Mais ensuite, nouveau changement de météo: «Dimanche et lundi, de nouvelles perturbations arriveront, le temps deviendra instable et de plus en plus humide», explique le météorologue. «La limite des chutes de neige s'abaissera nettement et des averses de flocons mouillés seront possibles lundi jusqu'en plaine.» Une bonne nouvelle pour Noël?

Un anticyclone en guise de cadeau

Ceux qui rêvent d'un Noël blanc doivent malheureusement faire face à la réalité: «En plaine, il pourra peut-être neiger de manière humide, mais les chances d'avoir une couche de neige continue sont très faibles», explique Roger Perret. Toujours est-il que des fêtes enneigées ne se trouvent pas si loin: «Pour passer un Noël blanc, il suffit de prendre un peu d'altitude - à partir d'environ 600 à 800 mètres, le temps sera blanc, j'en suis convaincu.»

Pour les amateurs de ski, des pistes pleines à craquer nous attendent pour cette période de fêtes, car la météo sera également favorable. «Pendant les fêtes, un anticyclone s'installe, au plus tard le 26 décembre. La situation météorologique s'améliorera et le soleil brillera sur les montagnes!», affirme le météorologue, optimiste.