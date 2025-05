Plus de 30 degrés! Première journée de canicule en Suisse

La Suisse a connu sa première journée de canicule samedi, avec des températures dépassant 30 degrés dans plusieurs régions. Viège (VS) a enregistré 31,3°C, tandis que Cointrin (GE) et Bâle-Binningen ont atteint respectivement 30,2°C et 30,9°C.

Publié: il y a 54 minutes