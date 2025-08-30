Publié: il y a 21 minutes

Plus de 2000 personnes ont défilé samedi à Saint-Gall lors de la deuxième Pride organisée dans la ville. Sous le thème « L’amour ne connaît pas de frontières, la diversité ne connaît pas de murs », le cortège s’est achevé dans le parc St-Leonhard.

Plus de 2000 personnes ont pris part à la Pride de St-Gall

Photo: IMAGO/Eyepix Group

Plus de 2000 personnes ont pris part samedi après-midi à la deuxième Pride organisée à St-Gall depuis 2023. La manifestation avait pour thème «L'amour ne connaît pas de frontières, la diversité ne connaît pas de murs».

Le cortège a défilé à travers la vieille ville et s'est terminé dans le parc St-Leonhard. Au total, quelque 2000 personnes étaient présentes au moment des discours.

Vêtue d'une pèlerine arc-en-ciel, la maire de Saint-Gall, Maria Pappa (PS), a déclaré qu'elle «affichait ses couleurs en tant que personne privée, mais aussi en tant que maire». La Pride est plus qu'une fête, plus qu'une manifestation. Elle est «un signe de diversité et de visibilité».

Les drapeaux interdits dans la vieille ville

Maria Pappa a défendu la décision du conseil municipal de ne pas autoriser les drapeaux dans la vieille ville pendant la Pride, en se référant à un règlement qui interdit les messages politiques. Les organisateurs de la Pride avaient critiqué l'absence de drapeaux arc-en-ciel, en citant l'exemple d'autres villes.

Pour les participants, la Pride doit envoyer un signal en faveur de l'égalité, de la visibilité des personnes queer et de la cohésion sociale. Le terme «queer» désigne les orientations sexuelles qui ne sont pas hétérosexuelles.