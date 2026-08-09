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Cause médicale suspectée
Un homme décède dans un accident de baignade au lac de Bienne

Un baigneur de 61 ans a perdu la vie dimanche matin dans le lac de Bienne, près de Vinelz. Les secours n'ont pas pu le réanimer après qu'il a été retrouvé inconscient dans l'eau. Une cause médicale est suspectée.
Publié: 09.08.2026 à 16:58 heures
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Dernière mise à jour: 09.08.2026 à 17:15 heures
La police cantonale bernoise est intervenue sur la plage de Vinelz dimanche matin pour un accident de baignade mortel.
Photo: Pius Koller
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Un accident a coûté la vie à un baigneur dimanche à 10h45 dans le lac de Bienne. Un homme a perdu connaissance dans l'eau, selon des informations transmises par le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland dans un communiqué.

Des tiers ont sorti l'homme, dont le corps sans vie flottait dans l'eau, jusqu'à la plage de Vinelz. Malgré les tentatives de réanimation, le Suisse domicilié dans le canton de Lucerne est décédé sur place.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime âgée de 61 ans a probablement souffert d'un problème médical. L’intervention a mobilisé des forces d’engagement de la Police cantonale bernoise, une ambulance ainsi qu’un hélicoptère de la Rega.

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