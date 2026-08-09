Léa PerrinJournaliste Blick
Un accident a coûté la vie à un baigneur dimanche à 10h45 dans le lac de Bienne. Un homme a perdu connaissance dans l'eau, selon des informations transmises par le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland dans un communiqué.
Des tiers ont sorti l'homme, dont le corps sans vie flottait dans l'eau, jusqu'à la plage de Vinelz. Malgré les tentatives de réanimation, le Suisse domicilié dans le canton de Lucerne est décédé sur place.
Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime âgée de 61 ans a probablement souffert d'un problème médical. L’intervention a mobilisé des forces d’engagement de la Police cantonale bernoise, une ambulance ainsi qu’un hélicoptère de la Rega.
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