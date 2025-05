Pickpockets et risque terroriste

1/4 La Suisse est considérée comme généralement sûre. Photo: Switzerland Tourism / Andre Meie

Daniel Macher et Blicky IA

La Suisse est connue dans le monde entier pour sa sécurité et son calme. Pourtant, le Département d’Etat américain a récemment publié un avis de voyage officiel pour celles et ceux qui souhaitent se rendre dans notre pays. Inutile toutefois de paniquer: la Suisse figure au niveau 1, c'est-à-dire le plus bas. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence habituelle.

Sur le site officiel Travel.State.Gov, les citoyens américains sont invités à s’enregistrer auprès de l’ambassade à Berne pour recevoir des alertes. Une vigilance particulière est recommandée, notamment dans les grandes villes.

Le ministère souligne un léger risque accru de petite criminalité, en particulier dans les zones touristiques très fréquentées. Il s’agit surtout de vols à la tire ou de délits similaires. Le conseil est donc simple: restez attentif à vos affaires personnelles.

Un risque terroriste? Théorique, selon Washington

Même si la Suisse n'est pas une destination à haut risque, les autorités américaines parlent d'un «risque faible à moyen» de terrorisme et de violence politique. Dans leur rapport, elles notent que certains extrémistes considèrent la Suisse comme un lieu de repli ou de soutien à la préparation d’attaques.

L’inquiétude principale concerne d’éventuels acteurs isolés liés à l’islamisme radical, difficiles à détecter et susceptibles d’agir de manière imprévisible. Aucun signe concret ne laisse penser qu’une attaque est en préparation, mais la vigilance reste de mise.

Ce classement n’est pas nouveau: la Suisse avait déjà été placée en niveau 1 les années précédentes. Il ne s'agit donc pas d'une alerte aiguë, mais d'une évaluation générale de la situation sécuritaire. La raison pour laquelle les Etats-Unis ont renouvelé leur avertissement n'est pas claire.

Les personnes qui voyagent des Etats-Unis vers la Suisse – ou inversement – ne devraient donc pas céder à la panique. Mais un minimum d’attention reste toujours judicieux. Les pickpockets ne sont pas seulement présents à Genève ou à Zurich et les alertes au terrorisme sont aujourd’hui omniprésentes. D'ailleurs, même le Liechtenstein figure sur la liste.