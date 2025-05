1/4 L'entrée sur le territoire américain est soumise depuis des années à des règles strictes. Photo: IMAGO/USA TODAY Network

Jean-Claude Raemy

Les touristes suisses en partance pour les Etats-Unis doivent-ils s'inquiéter pour leur voyage? En l'espace de quelques jours, deux Suisses se sont vu refuser leur entrée aux Etats-Unis. Dans le premier cas, il s'agissait d'une Suissesse, dans le second, d'une famille entière.

A la suite de la publication de ces deux articles, Blick a reçu de nombreux autres témoignages de lecteurs racontant leurs expériences à la frontière américaine. Mais y a-t-il vraiment une augmentation des touristes refoulés? Blick a jeté un coup d'œil aux statistiques.

«Aucun changement important»

En 2025, de janvier à avril, 113'404 personnes sont entrées aux Etats-Unis depuis la Suisse. Il s'agit d'une baisse de 3% par rapport à 2024. Jusqu'à présent, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a recensé les cas de deux ressortissants suisses refoulés à l'entrée des Etats-Unis, soit 0,002%.

« Les chiffres indiquent qu'il n'y a actuellement aucun changement important dans la politique de contrôle des frontières américaines Dieter Vranckx, patron de Swiss et actuel top manager de Lufthansa »

L'ancien patron de Swiss et actuel CCO de Lufthansa, Dieter Vranckx, fournit les chiffres de la compagnie. Du 1er janvier au 12 mai 2025, le groupe Lufthansa, détenteur de Swiss, a emmené 1,3 million de passagers vers les Etats-Unis sur environ 5700 vols. Selon le PDG, seulement 0,16 passager sur 1000 a été refoulé à l'entrée du pays, soit environ 208 passagers.

Selon Dieter Vranckx, ce chiffre était auparavant de 0,17 pour 1000 passagers, légèrement supérieur à celui d'aujourd'hui. «Les chiffres indiquent qu'aucun changement important dans la politique de contrôle des frontières américaines n'a d'impact sur les voyageurs suisses», explique-t-il.

Les critères des gardes-frontières

A ce constat s'ajoute le fait qu'il n'y a pas de causalité directe entre l'administration Trump et l'augmentation du nombre de touristes suisses refoulés à la frontière américaine. Malgré tout, il est vrai que puisque les entrées refusées n'ont pas toutes été signalées au DFAE – la déclaration étant volontaire – le nombre de refus pourrait être plus élevé.

Depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, l'entrée sur le territoire américain est soumise à des règles précises qui doivent être strictement respectées. Même avec un visa ou une autorisation ESTA, les voyageurs peuvent être refoulés s'ils ne remplissent pas toutes les conditions. Voici donc les critères de sélection des gardes-frontières à connaître et respecter pour arriver à bon port.

1 Les incohérences

Les demandes de visa incomplètes ou incorrectes, les documents de voyage non valides ou les itinéraires peu clairs peuvent entraîner un refus. Pour entrer au pays de l'Oncle Sam, vous devez justifier la raison de votre séjour, la durée et les projets de votre voyage. Et ce, en anglais.

2 La tentative d'immigration

Si les gardes-frontières vous soupçonnent d'essayer de rester plus longtemps que la durée autorisée ou d'immigrer illégalement, vous n'aurez pas non plus le droit d'entrer. Pour mieux vous percer à jour, les gardes-frontières se basent sur les réponses aux enquêtes, de l'historique des voyages et des statistiques de dépassement de la durée de séjour de chaque pays.

3 L'instabilité financière

Vous devrez aussi prouver que vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins pendant votre séjour. Pour ce faire, les gardes-frontières inspecteront votre profession ou l'argent liquide que vous avez sur vous. Même si vous venez aux Etats-Unis pour exercer une activité professionnelle, il vous faudra un visa spécial et l'entrée risque de vous être refusée avec un simple visa touristique.

4 Le casier judiciaire

Si vous avez un casier judiciaire, vos chances de passer la frontière sont minces. Attendez-vous à subir un interrogatoire musclé, voir une enquête approfondie.

5 L'empreinte numérique et l'activité en ligne

Voici sans doute le critère le plus agaçant de tous: le gouvernement américain utilise l'IA pour analyser vos données et vérifier votre activité en ligne. Si vos publications ou votre profil indiquent des intentions d'immigration ou des projets de voyage incohérents, vous risquez d'être refoulés. En revanche, les publications critiques à l'égard de la politique de Donald Trump ne devraient pas poser de problèmes.

Quoi qu'il en soit, la politique étasunienne actuelle entraîne une certaine réticence à voyager dans ses contrées. Les personnes bien préparées n'ont par contre aucune raison de s'inquiéter d'un refus d'entrée sur le territoire américain.