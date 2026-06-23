Un jeune conducteur de 18 ans a perdu la vie lundi soir à Aranno (TI) après avoir été éjecté de sa voiture dans un accident. Le véhicule a quitté la route et terminé sa course dans les bois.

Ejecté de sa voiture, un jeune de 18 ans est décédé au Tessin

Ejecté de sa voiture, un jeune de 18 ans est décédé au Tessin

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste suisse de 18 ans a perdu la vie lundi soir à Aranno (TI), après avoir fait une sortie de route, a indiqué la police cantonale tessinoise mardi. Suite à l'impact, le jeune homme, domicilié dans la région de Lugano (TI), a été éjecté de la voiture.

Selon les premières constatations, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage peu après 22h30 sur une route menant à Cademario (TI), a précisé la police dans un communiqué. La voiture a terminé sa course dans les bois, à une trentaine de mètres de la route.

La route a été fermée à la circulation et le trafic a été dévié afin de permettre les opérations de secours et les constatations sur les lieux.