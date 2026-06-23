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Perte de contrôle
Ejecté de sa voiture, un jeune de 18 ans est décédé au Tessin

Un jeune conducteur de 18 ans a perdu la vie lundi soir à Aranno (TI) après avoir été éjecté de sa voiture dans un accident. Le véhicule a quitté la route et terminé sa course dans les bois.
Publié: il y a 46 minutes
Un jeune de 18 ans a perdu le contrôle de sa voiture et est décédé au Tessin. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste suisse de 18 ans a perdu la vie lundi soir à Aranno (TI), après avoir fait une sortie de route, a indiqué la police cantonale tessinoise mardi. Suite à l'impact, le jeune homme, domicilié dans la région de Lugano (TI), a été éjecté de la voiture.

Selon les premières constatations, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage peu après 22h30 sur une route menant à Cademario (TI), a précisé la police dans un communiqué. La voiture a terminé sa course dans les bois, à une trentaine de mètres de la route.

La route a été fermée à la circulation et le trafic a été dévié afin de permettre les opérations de secours et les constatations sur les lieux.

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